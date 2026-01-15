Encuentran golpeado a adulto mayor considerado testigo clave en caso Julia Chuñil

La tarde de este jueves se confirmó que un adulto mayor, considerado testigo clave en el caso Julia Chuñil, fue encontrado golpeado en su casa y llevado a un centro asistencial de la región de Los Ríos.

Según informó 24 Horas, se trata del hombre de 90 años que, en el relato del exyerno de la activista medioambiental, habría sido víctima de un robo por parte de un hijo de Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, el 8 de noviembre de 2024.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hombre fue hallado en su casa con distintos golpes y heridas de gravedad, por lo que debió ser trasladado hasta el hospital base de Valdivia.

En paralelo, de acuerdo a Emol, la fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, aportó mayores antecedentes, señalando que “al día de hoy, esta persona se encuentra hospitalizada tras haber sido encontrada lesionada y en graves condiciones de salud precisamente cuando la policía fue al domicilio de doña Julia ayer para detener a los imputados”.

“Ese testimonio no apareció antes, porque no podía aparecer”, mencionó, añadiendo que “esta investigación permitió determinar que los hechos ocurrieron en una fecha, hora y lugar distintos a los consignados en la denuncia”.

Cabe destacar que, según la acusación de la Fiscalía sobre el crimen de Chuñil, los hechos ocurrieron tras la intervención de la mujer, cuando su hijo Javier intentó robarle su pensión al adulto mayor el 8 de noviembre de 2024.

A la vez, en la acusación se revela el relato del adulto mayor, donde este último sostiene que “en ese momento llegó Julia Chuñil para defenderme, quien me abrazó. Javier le dijo a su mamá: ‘No te metas o le va pasar lo mismo a los dos’. Producto del forcejeo, el cuchillo se le cayó a Javier y Julia aprovechó de tomarlo y lanzarlo hacia el patio”.

“Después de eso yo no quise salir más, ese momento fue la última vez que yo vi con vida a la señora Julia”, indicó.