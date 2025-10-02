Encuesta Studio Público: Jara lidera carrera presidencial (37,5%), seguida por Kast (23,9%) e irrumpe Kaiser en tercer lugar con un 14,7%

La última encuesta Studio Público de septiembre mostró que la candidata oficialista, Jeannette Jara, se mantiene liderando la carrera a La Moneda, con un 37,5% de las preferencias.



Según consigna Radio Biobío, en segundo lugar se ubica el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien logra un 23,9% de la intención de voto.



El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, presenta un crecimiento importante al pasar de un 9,9% a un 14,7% entre las dos mediciones de septiembre.



Por el contrario, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, muestra un descenso en sus apoyos, al caer de un 15,1% a un 11,9%.



Completan la lista Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 5,1%; Harold Mayne-Nicholls (ind) con 3,1%; Marco Enríquez-Ominami (ind) con 0,8%; y Eduardo Artés con 0,0%.



Las categorías “No sabe/No responde” y “Nulo/Blanco” suman un 1,9% y un 1,1% respectivamente.