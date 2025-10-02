Home Nacional "encuesta studio público: jara lidera carrera presidencial (37,5%)..."

Encuesta Studio Público: Jara lidera carrera presidencial (37,5%), seguida por Kast (23,9%) e irrumpe Kaiser en tercer lugar con un 14,7%

De acuerdo al sondeo, el candidato del Partido Nacional Libertario presenta un crecimiento importante al pasar de un 9,9% a un 14,7% entre las dos mediciones de septiembre. Por el contrario, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, muestra un descenso en sus apoyos, al caer de un 15,1% a un 11,9%.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La última encuesta Studio Público de septiembre mostró que la candidata oficialista, Jeannette Jara, se mantiene liderando la carrera a La Moneda, con un 37,5% de las preferencias.

Según consigna Radio Biobío, en segundo lugar se ubica el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien logra un 23,9% de la intención de voto.

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, presenta un crecimiento importante al pasar de un 9,9% a un 14,7% entre las dos mediciones de septiembre.

Por el contrario, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, muestra un descenso en sus apoyos, al caer de un 15,1% a un 11,9%.

Completan la lista Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 5,1%; Harold Mayne-Nicholls (ind) con 3,1%; Marco Enríquez-Ominami (ind) con 0,8%; y Eduardo Artés con 0,0%.

Las categorías “No sabe/No responde” y “Nulo/Blanco” suman un 1,9% y un 1,1% respectivamente.

Source Texto: Aton/Foto:Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Prisión preventiva para extraditado desde EEUU vincula...

El sujeto fue identificado como Edgar Benítez, alias “El Fresa”, quien según la Fiscalía se encargaba de la logística, facilitando y resguardando vehículos para esta agrupación vinculada a secuestros, homicidios y extorsiones.

Leer mas
Nacional

Detienen a tres sujetos, entre ellos dos adolescentes,...

De acuerdo con los primeros antecedentes, los uniformados realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron un automóvil Ford Focus con ocupantes en actitud sospechosa. Al revisar la patente, comprobaron que el vehículo tenía un encargo por robo ocurrido la madrugada del miércoles en Pudahuel. La persecución comenzó en Pudahuel y finalizó en Independencia.

Leer mas
Nacional

Lanzan convocatoria para la segunda edición del Premio...

El reconocimiento de Mujeres ConImpacto® busca y celebra historias de chilenas que cambian vidas sin necesidad de aparecer en portadas, destacando la perseverancia, el impacto comunitario y la innovación con sentido. Postula hasta el 10 de octubre próximo o nomina a una mujer mayor de edad para la segunda edición de este premio único que amplía el mapa del reconocimiento y promueve una equidad de género real y diversa.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/