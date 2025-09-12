Escritora peruana Carmen Ollé gana Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

“Estoy realmente en shock, no me esperaba un premio así. Muchísimas gracias a todo el jurado por este reconocimiento y gracias a los organizadores y a la Universidad de Talca”, dijo la escritora peruana Carmen Ollé, tras recibir la noticia de ser la nueva ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2025.



“He estado varias veces en Santiago y me gustaría conocer Talca, porque a mí me encantan las ciudades que no son las principales. Estoy muy emocionada, no me esperaba un premio así tan lindo (…) Y de José Donoso tengo buenos recuerdos, especialmente cuando leí en la universidad ‘El lugar sin límites’ y ‘El obsceno pájaro de la noche’, dos novelas terribles, fuertes”, añadió la galardonada.



La poetisa fue escogida por unanimidad, según consta en el Acta del fallo del jurado internacional que, durante una semana, deliberó sobre la entrega del reconocimiento en su versión 2025.

En el acta emitida señala que la decisión de premiarla se sustentó en “el valor artístico, experimental y político de su obra poética, narrativa y ensayística, atravesada por una escritura corporal y nómade”. Se destacó, además, que en “su universo literario se plasma también en una importante obra narrativa que interpela los límites entre géneros y se aventura en propuestas híbridas que dialogan con el policial, el teatro japonés y las escrituras del yo”.



La distinción, que es entregada anualmente por la Universidad de Talca, con la colaboración del Banco Santander, premia a los más destacados escritores en los géneros de poesía, narrativa, teatro o ensayo, que cumplan con el requisito de ser originarios de América Latina, España o Portugal.



La coordinadora del galardón y académica de Instituto de Estudios Humanísticos de la UTalca, Claire Mercier, sostuvo que “entregar el premio José Donoso 2025 a Carmen Ollé es reconocer una figura fundamental en la poesía latinoamericana, cuyos enfoques son el cuerpo, el deseo y la escritura misma”.

“Además, el premio de este año, como en otras ediciones anteriores, por ejemplo, estoy pensando, en Cristina Peri Rossi (ganadora del premio en 2019), marca un acto de justicia con respecto a una figura importantísima de la literatura latinoamericana, pero que hasta el momento no ha recibido el reconocimiento que se merece. Entonces también hay una suerte de justicia poética en este sentido”, detalló.



El jurado de esta edición estuvo compuesto por Fernanda Moraga García, Rodrigo Cánovas Emhart, María Lucía Puppo y Meri Torras. La presidenta fue la académica Fernanda Moraga García, quien manifestó que, en “las sesiones del jurado no fue tan difícil escoger a la ganadora: su producción, su manera de experimentar en la literatura. Son más de 40 años, además en registros como la poesía, prosa, narrativa, ensayo y por ahí algunas obras de teatro. Entonces es una escritora con una trayectoria vasta”.



La galardonada recibirá un diploma, una medalla y US $50.000, que son entregados por el Banco Santander, institución que ha sido parte de esta premiación desde sus inicios.



Sebastián Bunster, subgerente de Santander Universidades e Instituciones valoró el estrecho vínculo de cooperación con la Universidad de Talca, destacando que existe una relación de “hace más de 25 años y estamos desde el inicio comprometidos con este premio, al cual le tenemos mucho cariño y que creemos que es un aporte que nosotros podemos hacer a la educación superior”.

TRAYECTORIA



Nacida en Lima en 1947, Carmen Ollé es escritora, crítica literaria y una destacada representante de la poesía femenina del Perú. Su primer poemario, Noches de adrenalina, publicado en el año 1981, es una obra de referencia en la literatura latinoamericana.



Este libro pionero marca una inflexión en la poesía peruana mediante un lenguaje visceral que reflexiona sobre el cuerpo, el deseo, la escritura, el exilio, la ciudad como palimpsesto y las utopías de una generación, entre otros aspectos. El texto ha constituido una fuente de inspiración para jóvenes poetas, como lo atestiguan sus numerosas reediciones y traducciones.



La obra poética de Carmen Ollé se amplía luego con la publicación de volúmenes como Todo orgullo humea la noche (1988) y Girabel en (2000).



La galardonada formó parte del colectivo vanguardista Hora Zero que revolucionó la escena poética peruana y reclamó un nuevo protagonismo de las mujeres en su país y en la América Latina de los años setenta. En este contexto, Carmen Ollé reivindica siempre la libertad con sus textos, su labor docente y sus talleres de escritura, afirmación que ella misma ha realizado: “Nunca acepté el autoritarismo, los prejuicios, las convenciones”, transformándose en un eje que vertebra su obra a lo largo del tiempo.



“Estamos muy felices y contentas de poder recibir a Carmen Ollé, de entregarle el premio, de generar también esta importante relación con esta notable ganadora peruana y poder entregar el premio en Talca, en el campus Lircay, para que también los estudiantes, los académicos y el público en general, los amantes de la poesía, puedan conocer y puedan valorar este premio a Carmen Ollé”, destacó la directora de la Editorial y de Extensión Artística-Cultural de la UTalca, Marcela Albornoz Dachelet.

GALARDÓN

La distinción fue creada en 2001 por iniciativa del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca, para reconocer en el ámbito de la producción intelectual iberoamericana a sus figuras más relevantes. Al mismo tiempo, como homenaje al escritor chileno, José Donoso.



Los anteriores galardonados fueron Mariana Enriquez (2024); Lina Meruane (2023); Samanta Schweblin (2022); Cristina Rivera Garza (2021); Cristina Peri Rossi (2019); Mario Bellatin (2018); Raúl Zurita (2017); Pablo Montoya (2016); Rodrigo Rey Rosa (2015); Silviano Santiago (2014); Pedro Lemebel (2013); Juan Villoro (2012); Sergio Ramírez (2011); Diamela Eltit (2010); Jorge Volpi (2009); Javier Marías (2008); Miguel Barnet (2007); Antonio Lobo Antunes (2006); Ricardo Piglia (2005); Antonio Cisneros (2004); Isabel Allende (2003); Beatriz Sarlo (2002); y José Emilio Pacheco (2001). El 2020 el premio fue suspendido por causa de la pandemia.