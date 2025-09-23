“Esperanza”, el libro ilustrado escrito por Laurence Golborne que busca generar memoria sobre el rescate de los 33 mineros

El exministro de Minería, Laurence Golborne, cumplió hace algunas semanas un gran sueño: publicó el libro ilustrado “Esperanza”, de su autoría, el cual busca generar memoria sobre el rescate de los 33 mineros de la mina San José, ocurrido el 13 de octubre de 2010.

El 5 de agosto de ese año, 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros de profundidad en el norte de Chile. Durante 70 días, un país entero se unió en torno al rescate más emblemático y exitoso de la historia de la minería.



Este libro, de 48 páginas, ilustrado por Gabriela Lyon y publicado por Ediciones Mac-Kay, transmite a las nuevas generaciones un relato de esperanza, esfuerzo y tenacidad, recordando cómo Chile entero luchó por traer de vuelta a la superficie a 33 de sus hijos, ante la mirada de más de 1.300 millones de personas en todo el mundo.

La obra, escrita desde la perspectiva de una niña ficticia cuya familia vivió la angustia del encierro, está diseñada para ser un relato despolitizado y colectivo, enfocado en la unión del país y la exitosa hazaña de rescate, y no en individuos.

Golborne lanzó la historia para preservar la memoria del rescate, un evento que considera fundamental y que debe ser conocido por las nuevas generaciones. “Esperanza” busca ser una lectura complementaria para colegios y ha sido distribuida a las librerías del país.

El libro está disponible en las principales librerías del país y también en formato digital. Se ha buscado distribuirlo para que sea una lectura escolar y un legado histórico para las nuevas generaciones.

Laurence Golborne (64) es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios en administración en Northwestern University y Stanford University. Inició su carrera en el sector energético, desempeñándose en empresas como Exxon y Gener. En 2001 asumió como gerente general corporativo de Cencosud, liderando su expansión regional y consolidándola como uno de los principales conglomerados minoristas de América Latina.

En 2010 ingresó al ámbito público como ministro de Minería, Energía y posteriormente Obras Públicas, durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Su liderazgo durante el histórico rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José lo proyectó como una figura de reconocimiento nacional e internacional, destacando por su capacidad de gestión en situaciones límite.

COORDENADAS

Libro “Esperanza”

Autor: Laurence Golborne

Ilustradora: Gabriela Lyon

Temática: Literatura Infantil

Formato: Tapa dura

Dimensiones: 27 x 25 cm

Extensión: 48 páginas