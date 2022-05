Estados Unidos llama a Chile tener “cuidado” con inversiones estatales de China

El encargado de negocios y jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Santiago, Richard Glenn, aconsejó a Chile a tener “cuidado” con las inversiones estatales de China en el país.



En conversación con Radio Cooperativa, el diplomático señaló que “siempre he dicho que sea bienvenida la competencia de China en la región, pero que sea según las reglas internacionales y que Chile tome las decisiones con cuidado, en cuanto a dónde aceptar la inversión de las empresas estatales de China en el mercado”.



Consultado respecto a si cree que desde Pekín se han saltado la institucionalidad en Chile, Glenn afirmó que “se ha demostrado, a través de los años, que China no siempre sigue las reglas establecidas internacionalmente”. Sin embargo, a su parecer “hay que ver cada inversión y no solo de China, sino que de todos los países, incluso de las inversiones que hacen compañías e inversionistas de Estados Unidos”.



En noviembre pasado se informó que la empresa francesa Idemia (ex Morpho) se adjudicó por los próximos 10 años la licitación de los documentos de identidad y pasaportes, por una suma de US $226 millones, tras un polémico proceso luego que el organismo decidiera echar pie atrás al acuerdo que ya existía con el consorcio chino-alemán UTP Aisino.



Al respecto, Glenn djo que “hubo una preocupación por la seguridad de los datos de todos los chilenos que estarían en manos de una empresa estatal china y por eso no íbamos a poder seguir con el Programa de Exención de Visa (VWP)”.



Y que “hay otras inversiones que han hecho compañías estatales chinas en sectores importantes y que al menos en los EE.UU. y otros países de la OCDE no se permitirían. Por eso, hemos estado trabajando con el Gobierno de Chile para explicar cómo nosotros y otros miembros de la OCDE protegemos la seguridad nacional de nuestros países a través de instrumentos de revisión de inversiones”.