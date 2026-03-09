Este jueves será el lanzamiento de la Cátedra en honor a Sebastián Piñera en la UDD: Asistirán Kast y Machado

Este jueves 12 de marzo la Universidad del Desarrollo (UDD) concretará el lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera, en honor al fallecido exmandatario de nuestro país.

La actividad se llevará a cabo en el Aula Magna de la UDD, en Las Condes, a partir de las 15:30 horas.

Según consignó Emol, el evento contará con diferentes autoridades nacionales e internacionales, incluidos ocho expresidentes.

A la vez, asistirá José Antonio Kast, quien el día anterior habrá asumido como Presidente de Chile. En ese sentido, esta sería una de sus primeras actividades oficiales como jefe de Estado.

También, concurrirá a la Cátedra la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el marco de su visita al país por la ceremonia del cambio de mando.

Otra de las presencias destacadas será la del expresidente Eduardo Frei.

Por su parte, asistirán mandatarios que integran el Grupo Libertad y Democracia, fundado por Piñera en 2023.

Entre los asistentes se encuentran Mariano Rajoy de España; Mauricio Macri de Argentina; Iván Duque de Colombia; Jorge Quiroga de Bolivia; Mario Abdo de Paraguay; Juan Guaidó de Venezuela; y Guillermo Lasso junto a Jamil Mahuad de Ecuador.

La cátedra cuenta con un consejo asesor, en el que está la hija del exMandatario, Madalena Piñera, y algunos de sus exministros.