Este lunes comienza el tercer y último pago del ex Bono Marzo: ¿Quiénes lo reciben?

Este lunes 16 de marzo comenzó la entrega del tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio también conocido como ex Bono Marzo.

La ayuda económica busca apoyar a los grupos de menores ingresos en los gastos habituales de los primeros meses del año, como útiles y uniformes escolares, colegiaturas y otros costos familiares.

El pago de la primera nómina de beneficiados se comenzó a llevar a cabo el 16 de febrero, mientras que el 2 de marzo fue el turno del segundo grupo, los que llegaron a 1 millón 177 mil familias.

¿Quiénes reciben el tercer pago?

El tercer grupo de beneficiarios corresponde a trabajadores y pensionados de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS), que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Para saber el día y lugar de pago, puedes consultarlo en la plataforma con tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web www.aportefamiliar.cl.

No es necesario postular para recibir el Aporte Familiar Permanente. Este beneficio se recibe de forma automática si se cumple con los requisitos.

Cabe destacar que el bono asciende a $66.834 por cada carga familiar o familia, según el tipo de beneficiario.