Home DATO ÚTIL "este lunes comienza el tercer y último pago del ex bono marzo: ¿q..."

Este lunes comienza el tercer y último pago del ex Bono Marzo: ¿Quiénes lo reciben?

El beneficio busca apoyar a las familias de menores ingresos en los gastos habituales de los primeros meses del año, como útiles y uniformes escolares, colegiaturas y otros costos familiares.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Este lunes comienza el tercer y último pago del ex Bono Marzo: ¿Quiénes lo reciben?

Este lunes 16 de marzo comenzó la entrega del tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio también conocido como ex Bono Marzo.

La ayuda económica busca apoyar a los grupos de menores ingresos en los gastos habituales de los primeros meses del año, como útiles y uniformes escolares, colegiaturas y otros costos familiares.

El pago de la primera nómina de beneficiados se comenzó a llevar a cabo el 16 de febrero, mientras que el 2 de marzo fue el turno del segundo grupo, los que llegaron a 1 millón 177 mil familias.

¿Quiénes reciben el tercer pago?

El tercer grupo de beneficiarios corresponde a trabajadores y pensionados de entidades distintas al Instituto de Previsión Social (IPS), que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Para saber el día y lugar de pago, puedes consultarlo en la plataforma con tu RUT y fecha de nacimiento en el sitio web www.aportefamiliar.cl

No es necesario postular para recibir el Aporte Familiar Permanente. Este beneficio se recibe de forma automática si se cumple con los requisitos.

Cabe destacar que el bono asciende a $66.834 por cada carga familiar o familia, según el tipo de beneficiario. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: shows de stand up comedy imperd...

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante marzo, distintos escenarios de la capital ofrecerán shows de stand up, desde rutinas con anécdotas cotidianas hasta espectáculos con interacción con el público.

Leer mas
Nacional
Bip! concentra el 66% de los viajes en Metro: un 5% es...

Las estaciones con mayor uso de “Pago Ágil” reflejan la intensidad del flujo en puntos de combinación: Tobalaba (5,5%), Universidad de Chile (3,6%), Los Leones (3,6%), Manquehue (3,5%) y Estación Central (3,1%) lideran el ranking.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Un dron de Irán alcanza las inmediaciones del a...

Las autoridades de aviación civil de Dubai confirmó que los vuelos con origen y destino al Aeropuerto Internacional de Dubai, uno de los centros de conexión más transitados del mundo, se están reanudando de manera “gradual”. Esta reapertura se produce tras una suspensión temporal aplicada durante la madrugada de este lunes como medida de precaución ante la amenaza de ataques iraníes.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/