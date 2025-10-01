Estudio revela que el 44% cree que la comida típica chilena es la mejor de Latinoamérica

Un 44% de los chilenos considera que la gastronomía nacional es la mejor de Latinoamérica, de acuerdo con un estudio realizado por la agencia La Vulca.

El sondeo incluyó las respuestas de 1.013 personas de todo el país, con el objetivo de conocer la relación de los chilenos con la cocina típica.

La mayoría de los encuestados indicó que prefiere la comida chilena por sobre la peruana, que alcanzó un 37% de las preferencias.

En tercer lugar se ubicó la gastronomía mexicana con un 7% de las menciones, mientras que la comida brasileña quedó última, con apenas un 1%.

El 65% de los consultados declaró que consume preparaciones tradicionales más de una vez a la semana, en tanto que un 17% lo hace solo una vez por semana.

LAS COMIDAS FAVORITAS DE LOS CHILENOS