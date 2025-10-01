Home Nacional "estudio revela que el 44% cree que la comida típica chilena es la..."

Estudio revela que el 44% cree que la comida típica chilena es la mejor de Latinoamérica

El sondeo incluyó las respuestas de 1.013 personas de todo el país, con el objetivo de conocer la relación de los chilenos con la cocina típica.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un 44% de los chilenos considera que la gastronomía nacional es la mejor de Latinoamérica, de acuerdo con un estudio realizado por la agencia La Vulca.

El sondeo incluyó las respuestas de 1.013 personas de todo el país, con el objetivo de conocer la relación de los chilenos con la cocina típica.

La mayoría de los encuestados indicó que prefiere la comida chilena por sobre la peruana, que alcanzó un 37% de las preferencias.

En tercer lugar se ubicó la gastronomía mexicana con un 7% de las menciones, mientras que la comida brasileña quedó última, con apenas un 1%.

El 65% de los consultados declaró que consume preparaciones tradicionales más de una vez a la semana, en tanto que un 17% lo hace solo una vez por semana.

LAS COMIDAS FAVORITAS DE LOS CHILENOS

  • Comida chilena (69%)
  • Pizza (39%)
  • Comida china (37%)
  • Hamburguesas (30%)
  • Comida peruana (25%)
Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Diputados llaman a apurar proyectos de salud mental tr...

La parlamentaria Camila Musante (Indep-PPD) dijo que “la verdadera pandemia que nos deja el mes de septiembre son los suicidios que están ocurriendo en nuestro país. Si bien nos podemos conmocionar en muchos casos, algunos simplemente lo tratan como si fuese un retraso para llegar a sus lugares de trabajo o de estudio, como si fuese solo un problema del transporte público”.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Un edificio de 20 plantas se derrumba parcialme...

Una enorme chimenea de ladrillo de 20 pisos de altura se desplomó este miércoles en el Bronx (Nueva York), al costado de un edificio de apartamentos públicos, después de una explosión que provocó toneladas de escombros en la calle. Según confirmó el alcalde Eric Adams, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Leer mas
Triunfo

Con equipo alternativo: Colo Colo cayó ante Unión Espa...

El técnico albo, Fernando Ortiz, probó una novedosa formación en un duelo con el elenco de colonia, donde los dirigidos por Miguel Ramírez se impusieron por 2-1.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/