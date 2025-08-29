Exministro Álvarez explica apoyo a Kast: “Hoy día está en mejores condiciones”

El abogado, exdiputado por la UDI y exministro, Rodrigo Álvarez, profundizó sobre su decisión de apoyar al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en las elecciones de noviembre.



En entrevista con T13 Radio, Álvarez reveló que “esto es mucho más que personal o amistad. Está, por supuesto, ese elemento. Esto es una evaluación en parte electoral, pero también es muy profundamente de desafíos. Por eso, ha sido un inmenso error esto de no decir desde el primer día que se va a apoyar al candidato que gane en primera vuelta”.



“Yo tengo una gran opinión por Evelyn, hemos trabajado muchas veces juntos, pero hoy día estamos a 80 días de la elección y yo consideré que ya era necesario analizar quién creo que puede hacer dos cosas. Uno, lograr ese triunfo electoral, y segundo, enfrentar desafíos políticos muy complejos que tendrá el país”, indicó.



“En esa reflexión, y no pretendiendo ningún enfrentamiento entre Republicanos y Chile Vamos, ni nada, porque no es mi motivación, yo creo que la persona que hoy día está en mejores condiciones para enfrentar ambos desafíos es José Antonio”, aseguró.



Consultado por las razones de su decisión, el también exconvencional constituyente comentó que “no lo tomo por el lado de las características personales, lo tomo de todas maneras por un tema electoral, pero al mismo tiempo por un tema de cómo se ha estructurado la campaña, cuáles han sido los principales mensajes, cómo vamos a enfrentar un parlamento muy especial”.



“También me fijé en ello, cuando uno lee las listas del Congreso y probablemente el parlamento resultante, yo creo que eso significa también otro diseño político. Entonces, finalmente, sumando todos esos elementos, más allá del conocimiento que tengo de José Antonio desde hace muchísimos años, me parece que es la persona más indicada para enfrentar esto”, añadió.



En ese sentido, Álvarez planteó que “para mí, el desafío político que tenemos es derrotar a una candidata que representa las ideas de este Gobierno, las ideas refundacionales que yo enfrenté en la Convención, que creo que siguen plenamente intactas”.