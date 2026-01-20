Explora la ruta del astroturismo: qué hacer en Santiago y dónde observar las estrellas

Mirar el cielo y las estrellas es una experiencia única, y Chile cuenta con diversos lugares donde practicar astroturismo. Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago, la capital también ofrece espacios dedicados a observar y comprender el universo.

En distintos puntos de la ciudad, observatorios, museos y planetarios abren sus puertas para acercar la astronomía al público, combinando ciencia, patrimonio y experiencias inmersivas.

Desde La Nación te recomendamos una ruta por algunos de los espacios dedicados a la astronomía en Santiago, ideales para aprender, observar y sorprenderse sin salir de la capital.

Observatorio Cerro Calán

Con más de 60 años de trayectoria, este recinto del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile es uno de los centros más longevos de Santiago, ofreciendo recorridos nocturnos abiertos al público y visitas diurnas exclusivas para colegios y establecimientos educacionales.

Las visitas nocturnas se realizan los días martes de cada semana, a las 19:30 horas entre abril y junio, y a las 20:00 horas entre septiembre y enero. Cada recorrido tiene una duración aproximada de dos horas y una capacidad de 40 personas por visita.

Durante la experiencia es posible conocer los telescopios Hayde y Goto, y conocer distintos objetos astronómicos.

Ubicado en el Parque Cerro Calán, en Camino El Observatorio 1515, Las Condes. El valor de las visitas es de $8.000 para adultos y $5.000 para menores y adultos mayores. La inscripción se realiza exclusivamente a través de un formulario disponible en su página web.

Planetario Chile

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y vivir una experiencia más inmersiva, el Planetario de la Universidad de Santiago (Usach) cuenta con un sistema de proyección audiovisual único en Chile, que a través de su domo sumerge al público en imágenes de alta resolución 4K, creando una experiencia visual 360° envolvente.

Con distintas funciones a lo largo del año, el Planetario permite recorrer el universo, conocer los astros y también disfrutar de conciertos inmersivos dedicados a bandas y artistas como Pink Floyd, The Beatles y Los Jaivas. Además, charlas especializadas, exposiciones temporales, cursos y talleres.

El recinto se ubica en pleno centro de la capital, en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central, y todas las entradas se adquieren exclusivamente a través de su sitio web.

Observatorio Foster

Emplazado en la cumbre del Cerro San Cristóbal, este observatorio de la Universidad Católica fue declarado Monumento Histórico en 2010, es uno de los lugares históricos de la ciudad.

En sus inicios, formó parte del selecto grupo de los nueve telescopios más grandes del mundo. El recinto ofrece visitas diurnas y nocturnas, donde podrás tener observaciones guiadas y charlas sobre astronomía, astrofísica y otras áreas.

Las visitas diurnas se realizan los sábados y domingos, con horarios diferenciados según la temporada, y no requieren reserva previa. La entrada cuesta $2.000 para público general, $1.000 para menores de 18 años y adultos mayores.

En tanto, las visitas nocturnas incluyen observaciones guiadas y charlas de astronomía a cargo de especialistas del Instituto de Astrofísica. Tienen un valor de $10.000 general y $7.000 para menores y adultos mayores, y requieren inscripción previa a través de su calendario online.

@abogadadecalbuco Después de un largo día de actividades, cerramos la jornada en un lugar realmente especial: el Observatorio Manuel Foster, en la cima del Cerro San Cristóbal. Construido en 1903 por una expedición de la Universidad de California y donado en 1928 por Manuel Foster Recabarren a la Pontificia Universidad Católica de Chile, este observatorio guarda más de un siglo de historia y fue escenario de grandes observaciones astronómicas, como el paso del cometa Halley y la supernova 1987A. Agradecemos de corazón a quienes nos guiaron y compartieron sus conocimientos con tanta pasión, logrando que, a pesar del cansancio, los estudiantes de séptimo y octavo básico de la Escuela Alonso de Ercilla volvieran a maravillarse mirando las estrellas y soñando en grande. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a Jenny, Paola y Enzo, que nos acompañaron con la misma alegría y compromiso de siempre, haciendo que cada experiencia se transforme en aprendizaje y conexión. Así terminamos otro día inolvidable de la Gira Pollollo 2025, recordando que el conocimiento también brilla cuando se comparte. #observatoriofoster #telescopio #manuelfoster #fyp #gira ♬ Happy Trip Adventure – TATANX

Museo de Astronomía del MIM

Uno de los clásicos de Santiago es el Museo Interactivo Mirador (MIM), que cuenta con una exposición permanente dedicada a la astronomía, ideal para los más pequeños y también para quienes buscan qué hacer en Santiago en familia.

Un espacio con cerca de 50 módulos que te permiten recorrer el sistema solar, las galaxias, el Big Bang y los agujeros negros, entre otros. En un espacio de más de 700 metros cuadrados.

Además, la exposición incorpora códigos QR que permiten acceder a audiodescripciones e interpretación en lengua de señas.

Ubicado en Avenida Punta Arenas 6711, en la comuna de La Granja, el recinto abre de martes a domingo, entre las 10:00 y las 18:00 horas, y permanece cerrado los días lunes.