Falsos PDI se enfrentan a tiros con policías en pleno día en San Miguel: hay ocho detenidos

La PDI detuvo a ocho personas tras un intercambio de disparos con individuos que portaban vestimentas similares a las de la policía civil y que habrían perpetrado un asalto en una empresa de San Miguel.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 horas en calle Varas Mena, cuando al menos ocho sujetos, movilizados en dos vehículos, ingresaron a un mall chino simulando ser detectives y presentando una orden judicial falsa, para luego sustraer especies aún no determinadas.

La situación fue advertida por funcionarios de la BRICO, quienes patrullaban el sector investigando otros delitos y que se enfrentaron a los antisociales tras intentar controlarlos.

En medio del tiroteo fueron capturados cuatro imputados, mientras que los otros detenidos fueron aprehendidos posteriormente en distintos puntos de la Región Metropolitana.

No se registraron heridos. El operativo se mantiene activo en calle Departamental, cerca de la caletera de la Autopista Central, en el límite con San Joaquín.

Según informó en vivo Radio Biobío, personal policial ingresó a un taller mecánico del sector y pidió refuerzo a la Brigada de Reacción Táctica de la PDI.

Una cámara de seguridad registró otro hecho ocurrido poco antes del mediodía: un individuo que simulaba ser policía dejó una bolsa en la vía pública, intimidó a una persona con un arma de fuego y luego se llevó su vehículo, dejando al conductor abandonado en el lugar.

PDI SOBRE PROCEDIMIENTO POR FALSOS POLICÍAS EN SAN MIGUEL

El subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la BRICO, explicó que la brigada especializada advirtió la situación mientras realizaba diligencias en la comuna.

En calle Varas Mena, los detectives presenciaron un robo con intimidación cometido por un grupo que portaba armas de fuego y vestía ropa “evidentemente falsa” con logos de la PDI.

Cuando los sujetos salieron con joyas y dinero, se produjo el enfrentamiento armado con los funcionarios, quienes se identificaron, provocando la huida y posterior captura de cuatro chilenos y extranjeros.

“A través de seguimientos controlados, logramos detener a otros integrantes de esta banda en diversos sectores de la capital, incautando además elementos alusivos a la PDI y armamento”, señaló Sepúlveda, quien confirmó que no hubo heridos en el procedimiento.

Entre los arrestados, cuatro son chilenos y el resto extranjeros.

LA DECLARACIÓN DE LA FISCALÍA SUR

El fiscal Juan Cheuquiante, jefe de Flagrancia, indicó que se realizan diligencias como pericias científico-técnicas en el lugar y toma de declaración a las víctimas, con el fin de establecer la dinámica del asalto y presentar los antecedentes este viernes en el control de detención.

El persecutor también abordó el vehículo blanco robado, registrado en un video al que accedió Radio Biobío.

Se trataría de un automóvil de la Municipalidad de San Miguel, el cual fue usado para escapar hacia el norte de la capital.

“Este vehículo fue encontrado con especies robadas, ropa utilizada para simular ser policías y armas de fuego, todos objetos que están siendo periciados”, detalló Cheuquiante.