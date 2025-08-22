Home Nacional "femicida de michelle silva es sentenciado a presidio perpetuo..."

Femicida de Michelle Silva es sentenciado a presidio perpetuo

El Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe dictó este viernes, de manera unánime, la condena tras dar por acreditados los hechos atribuidos al ahora sentenciado.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La sentencia de presidio perpetuo recibió Claudio Alejandro Figueroa Figueroa por el femicidio de Michelle Silva Gutiérrez, ocurrido el 6 de enero de 2024 en San Felipe, Región de Valparaíso.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe dictó este viernes, de manera unánime, la condena tras dar por acreditados los hechos atribuidos al ahora sentenciado.

En el juicio se estableció que el 6 de enero de 2024, cerca de las 4:30 horas, la víctima Michelle Pollet Silva Gutiérrez llegó hasta el domicilio de Claudio Figueroa, en San Felipe, con el propósito de “mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, las que se habían concertado y coordinado previamente vía telefónica”, según detalla la resolución.

Dentro del dormitorio, el hombre aprovechó que la víctima estaba desprevenida y “de manera sorpresiva y actuando sobre seguro, se posicionó por su espalda y le colocó un cordón alrededor del cuello, aplicando fuerza, generando la muerte de la víctima por asfixia por ahorcamiento”.

Al día siguiente, Figueroa cubrió el cadáver y lo trasladó primero en bicicleta y luego en un carro de supermercado, para finalmente arrojarlo junto a la ropa de la mujer al río Aconcagua.

La joven permaneció desaparecida hasta que su cuerpo fue hallado el 12 de febrero.

PRESIDIO PERPETUO PARA FEMICIDA

Por estos hechos, el tribunal impuso la pena de presidio perpetuo, lo que significa que solo después de cumplir 20 años de cárcel efectiva podrá optar a beneficios penitenciarios.

La sentencia incluyó además la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, la pérdida de derechos políticos y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo legal.

En paralelo, el tribunal decretó la absolución de Figueroa en la acusación particular que lo señalaba como autor de hurto simple.

Una vez que el fallo quede firme, se ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para establecer su huella genética e incorporarla al registro nacional de ADN de personas condenadas.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Colo Colo no pasó del empate ante Palestino en el inic...

Pese al amplio dominio que ejerció el cuadro árabe por largos pasajes del compromiso, el Cacique reaccionó sobre el final del partido y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos.

Leer mas
Triunfo

La U solicitó formalmente la postergación del duelo de...

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, confirmó que el club pidió postergar el choque con los ruleteros, a raíz de los hechos de violencia que vivió el cuadro estudiantil ante Independiente de Avellaneda.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Submarino no identificado cerca de la entrada a...

Las autoridades panameñas no han confirmado todavía los detalles del buque. Revisa lo que se sabe de la misteriosa nave marítima. Estos son los registros.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/