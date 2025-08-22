Femicida de Michelle Silva es sentenciado a presidio perpetuo

La sentencia de presidio perpetuo recibió Claudio Alejandro Figueroa Figueroa por el femicidio de Michelle Silva Gutiérrez, ocurrido el 6 de enero de 2024 en San Felipe, Región de Valparaíso.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Felipe dictó este viernes, de manera unánime, la condena tras dar por acreditados los hechos atribuidos al ahora sentenciado.

En el juicio se estableció que el 6 de enero de 2024, cerca de las 4:30 horas, la víctima Michelle Pollet Silva Gutiérrez llegó hasta el domicilio de Claudio Figueroa, en San Felipe, con el propósito de “mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, las que se habían concertado y coordinado previamente vía telefónica”, según detalla la resolución.

Dentro del dormitorio, el hombre aprovechó que la víctima estaba desprevenida y “de manera sorpresiva y actuando sobre seguro, se posicionó por su espalda y le colocó un cordón alrededor del cuello, aplicando fuerza, generando la muerte de la víctima por asfixia por ahorcamiento”.

Al día siguiente, Figueroa cubrió el cadáver y lo trasladó primero en bicicleta y luego en un carro de supermercado, para finalmente arrojarlo junto a la ropa de la mujer al río Aconcagua.

La joven permaneció desaparecida hasta que su cuerpo fue hallado el 12 de febrero.

PRESIDIO PERPETUO PARA FEMICIDA

Por estos hechos, el tribunal impuso la pena de presidio perpetuo, lo que significa que solo después de cumplir 20 años de cárcel efectiva podrá optar a beneficios penitenciarios.

La sentencia incluyó además la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, la pérdida de derechos políticos y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo legal.

En paralelo, el tribunal decretó la absolución de Figueroa en la acusación particular que lo señalaba como autor de hurto simple.

Una vez que el fallo quede firme, se ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para establecer su huella genética e incorporarla al registro nacional de ADN de personas condenadas.