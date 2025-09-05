Home Nacional "fiscal de quillota asumió investigación por el uso de bots..."

Fiscal de Quillota asumió investigación por el uso de bots

Según informa El Mercurio, los diputados del PS, Daniel Manoucheri y Daniela Cicardini. informaron este jueves que la denuncia hecha a la Fiscalía Regional de Valparaíso fue derivada a César Astudillo, quien actualmente se desempeña como fiscal jefe de Quillota.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Los ataques de bots contra las candidatas de Chile Vamos y del oficialismo, Evelyn Mathhei y Jeannette Jara, quedaron en manos del Ministerio Público, luego de una denuncia de los diputados del PS, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini

Según informa El Mercurio, ambos parlamentarios informaron este jueves que la denuncia hecha a la Fiscalía Regional de Valparaíso fue derivada a César Astudillo, quien actualmente se desempeña como fiscal jefe de Quillota.

Según explicaron los congresistas, en su denuncia incluyeron tanto la cuenta “Neuroc” como la de “Patito Verde”, emisoras de los bots replicadas en las redes sociales de José Atonio Kast, solicitando que se indaguen eventuales delitos informáticos y asociación ilícita.

En el escrito solicitan que el Ministerio Público cite a declarar a Matthei y Kast. Uno de los temores que existen en la oposición es que esto ocurra a pocas semanas de los comicios.

“Lo que hemos visto es gravísimo; una red organizada para difamar e instalar mentiras. No solo atacan a políticos, también agrede a ciudadanos comunes. Y lo más grave, detrás habría gente poderosa como Patricio Góngora, director de Canal 13. Esto no puede quedar impune”, dijo Manouchehri.

Cicardini añadió que “el señor Góngora debe dar explicaciones ante la justicia, y Kast tiene que responder sobre sus vínculos con esta red. Vamos a tomar acciones para proteger a la ciudadanía de estos cobardes que se esconden en el anonimato, porque esto no solo golpea a la política, también afecta a la gente común que se atreve a opinar distinto”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Las 6 selecciones de Sudamérica clasificadas al Mundia...

A falta de 1 fecha para que el proceso eliminatoria llegue a su fin, solamente resta por conocer quién se quedará con el repechaje, cupo que disputan la “Vinotinto” y el combinado altiplánico.

Leer mas
Nacional

Sujeto fue abatido por carabineros en medio de procedi...

El hecho ocurrió a eso de las 17:00 del jueves en la intersección de las calles Goicolea con San Luis San Fuentes, cuando personal policial, que se encontraba realizando patrullajes preventivos, se percató de un intercambio de droga entre sujetos.

Leer mas
Nacional

Pareja es asaltada en Lo Prado mientras comía completo...

Dos sujetos armados y a rostro descubierto ingresaron al recinto. Los intimidaron con armas de fuego: uno encañonó a la pareja, mientras el otro robó sus teléfonos celulares y billeteras.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/