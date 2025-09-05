Fiscal de Quillota asumió investigación por el uso de bots

Los ataques de bots contra las candidatas de Chile Vamos y del oficialismo, Evelyn Mathhei y Jeannette Jara, quedaron en manos del Ministerio Público, luego de una denuncia de los diputados del PS, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini



Según informa El Mercurio, ambos parlamentarios informaron este jueves que la denuncia hecha a la Fiscalía Regional de Valparaíso fue derivada a César Astudillo, quien actualmente se desempeña como fiscal jefe de Quillota.



Según explicaron los congresistas, en su denuncia incluyeron tanto la cuenta “Neuroc” como la de “Patito Verde”, emisoras de los bots replicadas en las redes sociales de José Atonio Kast, solicitando que se indaguen eventuales delitos informáticos y asociación ilícita.



En el escrito solicitan que el Ministerio Público cite a declarar a Matthei y Kast. Uno de los temores que existen en la oposición es que esto ocurra a pocas semanas de los comicios.



“Lo que hemos visto es gravísimo; una red organizada para difamar e instalar mentiras. No solo atacan a políticos, también agrede a ciudadanos comunes. Y lo más grave, detrás habría gente poderosa como Patricio Góngora, director de Canal 13. Esto no puede quedar impune”, dijo Manouchehri.



Cicardini añadió que “el señor Góngora debe dar explicaciones ante la justicia, y Kast tiene que responder sobre sus vínculos con esta red. Vamos a tomar acciones para proteger a la ciudadanía de estos cobardes que se esconden en el anonimato, porque esto no solo golpea a la política, también afecta a la gente común que se atreve a opinar distinto”.