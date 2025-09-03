Fiscalía de Osorno abre investigación por torturas a funcionario con TEA

Ante los graves hechos de tortura y maltrato sufridos por un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al interior del Hospital Base San José de Osorno, la Fiscalía local de esa ciudad abrió una investigación de oficio para indagar el caso.



María Angélica de Miguel, fiscal jefa de la Fiscalía de Osorno, indicó que la decisión se dio “tras la viralización de videos donde se pueden ver hechos constitutivos de delitos. Se dio la orden de investigar a la PDI para que haga diligencias, esclarezca los hechos y determine responsabilidades”.



En las imágenes, que salieron a la luz pública, se aprecia a un grupo de trabajadores, en el que se incluyen médicos, realizando acoso, torturas, vejaciones y situaciones extremadamente denigrantes a un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) el recinto hospitalario de la Región de Los Lagos.



La fiscal De Miguel agregó que la víctima fue contactada “para brindar toda la contención necesaria”.



El Hospital de Osorno, a través de una declaración pública, sostuvo que los hechos visualizados en las imágenes ocurrieron entre el 2018 y 2020. “En ese entonces se realizó un primer proceso de sumario y que no arrojó sanciones administrativas para los implicados”.



Además, se informó que el hospital “tomó conocimiento del caso y recibió nuevos antecedentes por lo cual se dispuso la reapertura de un sumario y la denuncia al Ministerio Público por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito”.