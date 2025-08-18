Fiscalía detalla detención del presunto intermediario entre autor intelectual y asesinos en crimen del “Rey de Meiggs”

La Fiscalía Oriente informó que este lunes se formalizará la investigación en contra de Ricardo Vladimir Villón Pérez, sindicado como el presunto intermediario entre el mandante del sicariato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, y los asesinos de la víctima.

Según antecedentes policiales, el hombre, cuyo apodo es “Lukas”, fue detenido el pasado viernes por personal del OS9 de Carabineros en la comuna de Independencia, extendiéndose su arresto hasta este lunes, recogió Emol.

El imputado permanece en la 3° Comisaría de Santiago, desde donde será trasladado posteriormente al Centro de Justicia. Desde el Ministerio Público, con sede en el sector oriente de la capital, precisaron que el detenido será procesado en el bloque AM.

Luego de la formalización de los tres presuntos autores materiales, el fiscal del Equipo ECOH, Sergio Soto, afirmó que “las personas que participaron en este hecho fueron contactadas por otra persona”, refiriéndose a Villón Pérez.

El autor intelectual del crimen sería Wilson Verdugo Díaz, de 56 años, “amigo” de la víctima, quien cumple prisión preventiva desde el 25 de julio. Una alta deuda económica habría sido la motivación tras el homicidio.

Asimismo, este lunes se llevará a cabo la audiencia de extradición de Alberto Carlos Mejía, imputado como autor material del sicariato y quien fue liberado por error tras permanecer casi 24 horas en prisión preventiva. Un mes después de ese episodio, el acusado fue detenido el sábado en Colombia.