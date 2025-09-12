Home Nacional "fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión de desafuer..."

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión de desafuero de Orrego

A través de una declaración pública, el ente persecutor argumentó que “más allá de otros debates que puedan sostenerse en las instancias procesales correspondientes, el procedimiento autónomo de desafuero ya iniciado por esta Fiscalía debe continuar su curso sin mayor demora, máxime si su único objetivo es determinar si existen o no antecedentes que permitan la formación de causa”.

Patricia Schüller Gamboa
La Fiscalía interpuso un recurso contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que dictó la suspensión del procedimiento de desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de la investigación del Caso Procultura.

Asimismo, reafirmaron “ante la ciudadanía que su actuación está guiada por los más altos estándares de objetividad, legalidad y probidad. Pero al mismo tiempo, somos conscientes del impacto que este caso ha tenido en la opinión pública”.
“Por esa razón, y siempre dentro del marco de la ley, hemos asumido el compromiso de evitar dilaciones y avanzar con la celeridad que corresponde, procurando entregar siempre respuestas fundadas y oportunas”, complementaron.

A comienzos de septiembre, la Fiscalía de Antofagasta pidió el desafuero del gobernador del gobernador Orrego por su eventual participación en delitos de cohecho y fraude al fisco por un convenio en que la fundación ProCultura se adjudicó más de $1.800 millones para la realización de proyectos, de los cuales $1.000 millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.

Patricia Schüller Gamboa

