Fiscalía pide 8 años de cárcel para Polizzi por estafa y lavados de activos

La Fiscalía de Biobío pidió ocho años de cárcel para la excandidata a la alcaldía de Concepción, Camila Polizzi, por los delitos de estafa y lavado de activos en el marco de la Arista Lencería.



Según consignó Emol, el ente persecutor presentó la acusación de los imputados bajo la investigación de esta arista del caso Convenios.



La fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía del Biobío, María José Aguayo, dijo que “la acusación fue presentada el 10 de septiembre respecto de 10 de los 11 imputados formalizados. Las penas son distintas dependiendo de los delitos”.



Polizzi, su ex pareja, Sebastián Polanco, y el representante del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Frumisal, Matías Godoy, fueron “acusados por delitos de estafa y además de lavado de activos, se pidieron dos penas de cuatro años, es decir, una pena total de ocho años”.



Para quienes ejercían como funcionarios públicos, se encuentran el exadministrador del Gobierno Regional (GORE) del Biobío, Rodrigo Martínez y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano del organismo, Simón Acuña, “se pidieron 15 años de presidio mayor en su grado medio y respecto del exjefe de gabinete, 10 años y un día”.



En tanto, la Fiscalía decidió no perseverar respecto a la exfuncionaria pública Tamara Vidal, dado “que los antecedentes no revisten el carácter para poder acusarla por algún delito en concreto”.



“El mismo camino ha recibido el otro imputado, el exgobernador, el señor (Rodrigo) Díaz (…) se decidió no perseverar respecto de las imputaciones, él no había sido formalizado en esta causa, pero sí tenía la calidad de imputado, tanto por querellas criminales en su contra, en esta causa en particular, como también por ciertas diligencias intrusivas que se habían realizado”, detalló la fiscal Aguayo.