Fiscalía pidió desafuero del gobernador Claudio Orrego por Caso ProCultura

Según consignó 24 Horas, el gobernador de la RM estaría siendo investigado por delitos de cohecho y fraude al Fisco en el caso en que la fundación se adjudicó un convenio de más de 1.800 millones de pesos, del cual mil millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.

Patricia Schüller Gamboa
La Fiscalía de Antofagasta pidió el desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por su eventual participación en delitos relacionados al Caso ProCultura.

Según consignó 24Horas, Orrego estaría siendo investigado por delitos de cohecho y fraude al Fisco en el caso en que la fundación se adjudicó un convenio de más de 1.800 millones de pesos, del cual mil millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.

De acuerdo a la carpeta investigativa, conversaciones que había tenido el director de la fundación, Alberto Larraín, con algunos de sus compañeros revelaron que Orrego habría pedido que en siete días presentara un proyecto, ya que tenía dichos fondos disponibles.

En esta línea, se investigan las conversaciones que pudo haber sostenido el gobernador con Larraín, y la razón tras la adjudicación del convenio.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
