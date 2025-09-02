Home Panoramas "fonda nómade 2025:  estos son los artistas confirmados para sus 4..."

Fonda Nómade 2025:  Estos son los artistas confirmados para sus 4 días de celebración

El evento se llevará a cabo entre el 17 y el 20 de septiembre, y contará con shows de destacados artistas y comediantes, además de gastronomía típica y varias atracciones.

Leonardo Medina
La Fonda Nómade, que se presenta como una excelente alternativa para quienes buscan una experiencia diferente, regresa este 2025 para celebrar las Fiestas Patrias, de la mano de un evento caracterizado con la autenticidad de nuestras tradiciones, pero con un toque de vanguardia, mezclando arte, comedia y música independiente. 

Esta Fonda sacudirá la movida santiaguina desde el miércoles 17, hasta el sábado 20 de septiembre en Matucana 100, con los shows de destacados artistas y la mejor comedia del país, para bailarlo todo y reírse con ganas.   

La programación completa de la Fonda Nómade por día es la siguiente: 

  • Miércoles 17 de septiembre: Camiseta 22, La Transa, Combo Ginebra y Hombre Bomba 
  • Jueves 18 de septiembre: Metalengua, Comedia con Arbolitex, Pati Díaz, Camila Vaccaro, Pickúa Martínez, Camiseta 22, La Guay, 4 Llaves y DJ Tropikunche.
  • Viernes 19 de septiembre: Santo Barrio, Sonora de Llegar, Camiseta 22, 4 Llaves, Dúo Pajarito, Hombre Bomba, Comedia con Arbolitex y DJ Tropikunche.
  • Sábado 20 de septiembre: Camiseta 22, Comedia con Arbolitex, Seba Alfaro, 4 Llaves, La Guay, Sepamoya, Lira Libertaria y DJ Tropikunche. 

Por su parte, la comedia tendrá un rol protagónico a cargo del colectivo de stand‑up comedy, Comedia con Arbolitex y los destacados Paloma Elgueta, La Wilo, Paola Molina, Beno Espinosa y Jimmy Águila, quienes sorprenderán con la innovadora “Lota-Comedia”, que invita a participar en familia de este clásico juego, que llegará renovado gracias a la combinación del azar con la comedia, en una instancia interactiva que, además de premios, promete grandes carcajadas. 

Del mismo modo, Fonda Nómade contará con gastronomía típica y con atracciones especialmente pensadas en las infancias, entre las que destacan talleres creativos, juegos tradicionales y un espacio visual inspirado en los animales chilenos guardianes de esta fonda: el zorro culpeo, el cóndor, el guanaco y el chungungo.

COORDENADAS:

  • Fechas: 17, 18, 19 y 20 de septiembre
  • Lugar: Matucana 100 – Estación Central
  • Horario: Desde las 12:00 hasta las 03:00 AM
  • Entradas: A través de Passline
  • Instagram: @nomadefestival
