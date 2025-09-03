Fondos de pensiones completaron en agosto tres meses seguidos de ganancias

Los buenos retornos obtenidos por las inversiones en instrumentos extranjeros, deuda local y acciones nacionales impactaron positivamente a los cinco fondos de pensiones en agosto pasado, con lo cual suman el tercer mes consecutivo en que cierran con cifras azules. Esto también se vio reflejado en el desempeño acumulado de los primeros ocho meses de 2025.



De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Pensiones (SP), los fondos Tipo A y B obtuvieron las mejores rentabilidades en agosto último, de 3,09% real y 2,47% real, respectivamente. Con esto, ambos fondos acumulan retornos reales de 12,32% y 10,64%, respectivamente.



El rendimiento del Fondo Tipo C lo situó como el tercero mejor del mes, con un crecimiento real de 2,41%, y lo mismo en el acumulado, con un avance real de 9,70% en el período enero-agosto 2025.



Respecto de los fondos Tipo D y E, en agosto pasado anotaron rentabilidades reales de 2,17% y 1,79%, respectivamente. Un desempeño que los llevó a cerrar con retornos acumulados reales de 7,86% y 6,38%, respectivamente.



Tras el rendimiento de agosto pasado el total de activos previsionales alcanzó a 5.340 millones de UF, cifra equivalente a US$ 217.370 millones. Lo anterior, considerando el valor del dólar el 31 de agosto de 2025 ($ 967,48).