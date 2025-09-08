Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN y apunta a declaraciones de Kast

Francisco Vidal renunció este lunes a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), a casi dos años de haber asumido.

A través de un comunicado, explicó sus razones que responden “ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad“.



En una declaración difundida por el canal público, Vidal explicó que su decisión busca evitar que su figura continúe siendo utilizada como “pretexto” para deslegitimar el trabajo del directorio y del equipo periodístico: “El pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su directorio. Constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete directores que se coloque en cuestión su función en el canal”.



Vidal también rechazó las insinuaciones sobre una posible influencia en la línea editorial del canal: “Sostener que mi presencia en el directorio podría intervenir en la pauta o en algún espacio programático constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día”.



El exmnistro defendió el rol de TVN como medio público y reafirmó su compromiso con los principios que han guiado su gestión: “Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile; unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad”.



Finalmente, subrayó que la misión del canal es esencial para el fortalecimiento democrático en un contexto de transformación social e industrial: “La misión pública del canal es clave para fortalecer la democracia”.



La medida se hará efectiva a contar de este martes.