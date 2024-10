Frustran encerrona cerca de casa de Bachelet en La Reina: hay dos detenidos

A través de sus redes sociales, el futbolista del Cacique confirmó que no podrá estar en el duelo de este miércoles ante La Calera, y a la vez, desmintió haber salido “unilateralmente” de la nómina de La Roja. No obstante, señaló que “como no puedo jugar y jamás perjudicaría al club ni a mis compañeros, respeto la decisión”.