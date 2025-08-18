Home Nacional "fuertes vientos afectan a la región de antofagasta: suspendieron ..."

Fuertes vientos afectan a la Región de Antofagasta: suspendieron clases

La situación climática, acompañada de tormentas de arena en distintas rutas, obligó este lunes a las autoridades a decretar alertas preventivas y aplicar medidas de resguardo.

Eduardo Córdova
La Región de Antofagasta enfrenta intensos vientos que han alcanzado velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, principalmente en el sector del Alto Loa.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, en respuesta a la gravedad del fenómeno, resolvió suspender las clases durante el resto de la jornada en las comunas de Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe.

La medida tiene como objetivo proteger la seguridad de estudiantes y personal docente frente a las adversas condiciones meteorológicas que persisten en la zona.

ALERTA TEMPRANA Y CONSECUENCIAS EN CALAMA

Se mantiene vigente una alerta temprana preventiva por vientos en toda la Región de Antofagasta. En la comuna de Calama, el fenómeno provocó consecuencias adicionales y visibles, como la caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico en distintos sectores.

Las autoridades están monitoreando de cerca la evolución del evento climático para coordinar las acciones necesarias y avanzar en la recuperación de la normalidad en las áreas afectadas.

Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

