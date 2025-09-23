Home Nacional "funcionario destituido por viajar con licencia se encontraría amo..."

Funcionario destituido por viajar con licencia se encontraría amotinado al interior del municipio de Molina

Desde el municipio se espera una versión oficial, aunque hasta el momento no se han referido públicamente al hecho ni entregado más detalles.

Una particular situación ocurre actualmente en la Municipalidad de Molina, en la Región del Maule, ya que un exalto directivo se encontraría amotinado dentro de la casa consistorial tras ser desvinculado por el mal uso de una licencia médica.

El funcionario en cuestión se desempeñaba hasta este lunes como jefe de control interno y, por decisión del alcalde Felipe Méndez, fue destituido debido a que viajó al extranjero mientras estaba con reposo.

De acuerdo a antecedentes conocidos por Radio Biobío, el ahora exfuncionario se niega a dejar sus funciones, permaneciendo encerrado en su oficina municipal. Incluso, estaría acompañado por un equipo de televisión que lo entrevistaba en medio de la protesta.

Desde el municipio se espera una versión oficial, aunque hasta el momento no se han referido públicamente al hecho ni entregado más detalles.

Source Texto: La Nación / Foto: municipio de Molina
