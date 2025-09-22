Home Nacional "fundación luksic premiará a 500 emprendedores con hasta $5 millon..."

Fundación Luksic premiará a 500 emprendedores con hasta $5 millones para hacer crecer sus negocios

La organización lanzó la séptima edición del programa Impulso Chileno, fundado en 2018 por Andrónico Luksic y que ya ha apoyado a 1.420 emprendedores de todas las regiones del país.

Patricia Schüller Gamboa
Este lunes 22 de septiembre empezó la convocatoria de la séptima versión de Impulso Chileno, programa de Fundación Luksic que en esta edición duplicó el número de emprendedores y premiará a 500 personas de todas las regiones del país con financiamiento para hacer crecer sus negocios.

Los ganadores podrán recibir hasta $5 millones de pesos. Para postular deben completar el formulario disponible en fundacionluksic.cl hasta el 6 de octubre, a las 23:59 horas.

Con la convicción del motor social que es el emprendimiento en Chile -con casi 2 millones de emprendedores según cifras oficiales-, Fundación Luksic lanzó la séptima edición del programa fundado en 2018 por Andrónico Luksic, que busca dar un impulso concreto a emprendedores de todo el país y que con esta edición habrá apoyado a 1.420 personas.

“Con esta nueva versión de Impulso Chileno queremos decirle con fuerza a los emprendedores del país que confiamos en ellos, en sus negocios, en sus talentos y capacidades. Hemos visto de cerca grandes historias de hombres y mujeres que con dedicación y pasión sacan adelante sus emprendimientos, en todas las regiones de Chile, y por eso queremos seguir entregando este impulso a más personas”, puntualiza Cristian Schalper, director Emprendimiento de Fundación Luksic.

Daniela Campos, proveniente de la comuna de Puente Alto, fue una de las ganadoras de la última versión de Impulso Chileno, con su emprendimiento: Pastelería Dulce Moni. “Gracias al apoyo pude habilitar infraestructura clave para seguir creciendo: una sala de panadería, una sala de horno, y también invertir en activos importantes como aire acondicionado, una campana gigante, un carro bandejero, moldes e insumos que necesitaba para producir de manera más profesional”.

Por su parte, la gerente general de Fundación Luksic, Macarena Cea, recalcó que: “Con sus emprendimientos las personas no sólo generan ingresos, sino que además aportan al desarrollo del bienestar, tanto individual como colectivo, y por lo tanto al desarrollo de Chile. Por eso, nuestro compromiso con los emprendedores se renueva con fuerza y en esta oportunidad decidimos duplicar el número de emprendedores de Impulso Chileno”.

El concurso está destinado a personas mayores de 18 años, chilenos o extranjeros que tengan residencia definitiva, y que sean dueños de negocios o socios accionistas mayoritarios del negocio que postulan, el cual puede ser de cualquier rubro. Para participar es necesario que hayan iniciado actividades de primera categoría en el Servicio de Impuestos Internos previo al 1 de marzo de 2025. Además, se establece que los negocios deben tener ventas superiores a 150 Unidades de Fomento (UF) e inferiores a 5.000 Unidades de Fomento (UF) en el último año calendario (septiembre 2024 a agosto 2025).

 Para postular se debe completar un formulario online en la página web de la fundación, hasta el lunes 6 de octubre, a las 23:59 horas.

