Futuro ministro de Educación cita a Boric para replicar al Magisterio: “La presencialidad debe ser la regla”

El futuro ministro de Educación, Marco Ávila, declinó realizar una proyección tan categórica sobre la situación sanitaria y su impacto en el sistema escolar, aunque aclaró que la presencialidad estará condicionada a los datos objetivos que arroje la pandemia.



En ese sentido, expresó su esperanza en que la presencialidad sea posible en los establecimientos educacionales y salas cunas a lo largo de Chile. “Estamos revisando, observando, entonces opinar ahora no tiene mucho sentido. Solo puedo repetir lo que el Presidente ha dicho: la presencialidad debe ser la regla”, declaró Ávila en La Tercera.



De esta manera, la administración entrante se inclinór por una postura más favorable a abrir las escuelas, a diferencia del presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien no vio mucho sustento a la apertura en vista de los indicadores que arroja la pandemia, en especial con la prevalencia de la variante Ómicron, situación que, a su juicio, genera desconfianza entre profesores y apoderados.



“Nada reemplaza a la presencialidad y que un tercer año sin presencialidad sería catastrófico, pero creemos que es fundamental el escucharnos. Lo que nos preocupa es que los niños no lleguen a nuestros establecimientos, que volvamos a tener una lógica de presencialidad falsa, de que hay clases presenciales pero a las escuelas llega el 10% o 15% de los estudiantes”, dijo a El Mercurio el timonel del magisterio.



Sin embargo, ya en campaña Gabriel Boric explicó que está por abrir las escuelas. “Las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse deben ser las escuelas. Creo que ese debe ser el mensaje, no en responder para hacer polémica”, señaló Ávila, reiterando lo que dijo el presidente electo cuando era candidato.