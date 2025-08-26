Home Nacional "germán codina, ex rn, se suma a campaña de kast..."

Germán Codina, ex RN, se suma a campaña de Kast

Respecto a la incorporación del exalcalde de Puente Alto, que fue dada a conocer por La Segunda, el candidato del Partido Republicano indicó que “no se suman personas con un partido político, se suman personas que creen en un proyecto político que va a cambiar Chile, que tiene la fuerza, la energía, el carácter para realizar los cambios”, informó Emol.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, destacó este martes la incorporación del exalcalde de Puente Alto, Germán Codina (ex RN), a su campaña,

Respecto a la incorporación de Codina, que fue dada a conocer por La Segunda, Kast indicó que “no se suman personas con un partido político, se suman personas que creen en un proyecto político que va a cambiar Chile, que tiene la fuerza, la energía, el carácter para realizar los cambios”, informó Emol.

Kast remarcó que “nosotros le agradecemos a todas las personas que se han ido sumando para colaborar en lo que estamos planteando, más allá del partido político, de la coalición en la cual cada uno ha participado”.

Señaló que “yo a Germán Codina lo conozco hace muchos años, conocí su rol de alcalde por 12 años en la Municipalidad de Puente Alto, conocí la labor que desarrolló en el tema de vivienda cuando estuvo ahí. Fue presidente también de una agrupación de municipalidades importantes, hemos conversado de distintos temas, yo le agradezco que esté dispuesto a trabajar por un proyecto común y es lo mismo que le he agradecido a otras personas, sin solicitar a nadie que deje su línea política”.

 Detalló que “Germán Codina tiene experiencia en temas de seguridad ciudadana, también dijimos que teníamos un tema de emergencia social, él conoce en profundidad cómo funcionan los sistemas de subsidios a los proyectos sociales, en una de esas dos áreas nos va a colaborar de manera importante”, consignó Emol.

