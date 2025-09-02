Gobierno anuncia peaje rebajado y refuerzo de fiscalización en Fiestas Patrias

Con el objetivo de garantizar unas Fiestas Patrias seguras en 2025, el Gobierno presentó el plan “18 Seguro”, que contempla un conjunto de medidas preventivas y operativas en todo el país.



El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, indicó que distintos ministerios ya están coordinando estrategias para enfrentar el alto flujo de personas y vehículos que se espera durante el fin de semana largo.



Uno de los focos principales será la seguridad vial: “Sabemos que los accidentes de tránsito son uno de los mayores problemas en estas fechas, así que reforzamos el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía ante estos hechos. El año pasado tuvimos que lamentar más de 2.282 siniestros”, expresó Ramos.



Para facilitar la movilidad y evitar aglomeraciones en las rutas, el Ministerio de Obras Públicas implementará la política de “peaje a luca” los días 17, 18 y 21 de septiembre. Además, se aplicarán restricciones al tránsito de camiones en horarios específicos: el miércoles 17 entre las 12:00 y las 19:00 horas, y el jueves 18 desde las 9:00 hasta las 15:00 horas.



Ante la proyección de que más de un millón de personas saldrán desde la Región Metropolitana, se desplegarán más de 550 operativos de fiscalización en puntos críticos como la ruta 68 y la ruta 5. A esto se suma un refuerzo en la dotación policial, con presencia estratégica en fondas, pasos fronterizos y zonas de alta concurrencia.



“Los diferentes ministerios ya comenzaron a trabajar en estrategias para preparar el 18 de septiembre y prevenir los siniestros que suelen ocurrir durante las festividades”, señaló Ramos.