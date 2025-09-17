Home Nacional "gobierno definió “tres principios básicos” durante pr..."

Gobierno definió “tres principios básicos” durante propaganda electoral

La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, en conversación con 24Horas, dijo que el Ejecutivo en este período electoral buscará “reiterar tres principios básicos” y que “cuando haya información falsa y desinformación sobre políticas o gestión de Gobierno, nosotros vamos a salir a aclarar, evidentemente”.

Patricia Schüller Gamboa
La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, dio a conocer que el Gobierno dispuso de “tres principios básicos” durante la propaganda electoral.

En conversación con 24 Horas, Vallejos señaló que los funcionarios públicos “pueden tener preferencias electorales en otro domicilio político”, pero “no pueden, por ejemplo, en horarios laborales participar en actividades o tener expresiones públicas que llamen a un voto o a una preferencia”.

Añadió que “los instructivos jamás buscan coartar el derecho a tener pensamiento político y tampoco libertad de expresión, pero sí resguardar el buen uso de los recursos públicos”.

Además, sostuvo que “cuando hay cuestionamientos, críticas a una reforma importante que beneficie a las personas, como ha sido la reforma de pensiones, nosotros también salimos a defender esas obras porque consideramos que es importante también defender aquellas cosas que nos ha costado por mucho tiempo sacar adelante y que apuntan a mejorar la calidad de nuestros compatriotas”.

Vallejo detalló que el Gobierno responderá “todo lo que tiene que ver con principios básicos de nuestra democracia, el respeto de la democracia, los derechos humanos, la no relativización de lo que pasó, por ejemplo, durante la dictadura cívico-militar, expresiones negacionistas”.

Texto: Aton/ Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
8
