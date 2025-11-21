Home Nacional "gobierno entrega nota de protesta por declaraciones del nuevo emb..."

Gobierno entrega nota de protesta por declaraciones del nuevo embajador de EEUU

El canciller Alberto van Klaveren dijo que las declaraciones les parecen “inapropiadas y desafortunadas” y que “representan una intervención en asuntos internos de nuestro país”. Brandon Judd realizó una conferencia de prensa este jueves en su sede diplomática para presentarse ante los medios locales. En la ocasión, además de afirmar la importancia de la inversión norteamericana aseguró que cuando el Presidente Boric critica a su homólogo Donald Trump “daña al pueblo chileno”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Gobierno entrega nota de protesta por declaraciones del nuevo embajador de EEUU

El canciller Alberto van Klaveren anunció este viernes que Chile envió una nota de protesta a raíz de las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Según dijo el ministro de Relaciones Exteriores, las declaraciones les parecen “inapropiadas y desafortunadas” y que “representan una intervención en asuntos internos de nuestro país”. 

Brandon Judd realizó una conferencia de prensa este jueves en su sede diplomática para presentarse ante los medios locales. En la ocasión, además de afirmar la importancia de la inversión norteamericana aseguró que cuando el Presidente Boric critica a su homólogo Donald Trump “daña al pueblo chileno”.

Requerido por la relación a nivel de gobiernos, ante las críticas del Presidente Gabriel Boric respecto a Trump y su administración, Judd fue crítico.

“Yo estuve muy desilusionado de escuchar lo que dijo el Presidente Boric, por un sinnúmero de razones. Porque cuando él critica al Presidente de los Estados Unidos respecto a los temas ambientales, los Estados Unidos ha sido un líder, ha estado en la delantera de los temas ambientales. Por lo tanto, escuchar esta crítica ha sido muy desilusionante. Siempre es desilusionante cuando un jefe de Estado critica a otro país”, expuso.

“Eso muestra cómo ha caído la relación. Y también pone mayores dificultades a la gente, digamos, al pueblo chileno. Porque cuando él dice cosas de ese tipo ¿Qué está haciendo? Está dañando a los chilenos”, aseguró Judd.

“Vemos a Estados Unidos como un país amigo y nos interesa mantener la mejor relación posible”

Van klaveren lamentó “mucho esta situación, porque vemos a Estados Unidos como un país amigo y nos interesa mantener la mejor relación posible, obviamente desde el punto de vista del respeto mutuo y de la dignidad nacional. Y desde ese punto de vista, creemos que esas declaraciones no contribuyen a una relación constructiva a la que todos aspiramos”.

El canciller manifestó también que, pese a la nota de protesta, las relaciones con Estados Unidos “se mantienen relaciones normales”. 

Nuevo embajador de EEUU en Chile y críticas de Boric a Trump: “Está dañando a los chilenos”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Qué se sabe de Kytzia Zamora, estudiante del Liceo Car...

Su madre, Stephanie Gómez, reveló que encontraron el celular de la adolescente, informó 24Horas. La última ubicación que arrojó el teléfono de la menor de edad es en calle Elena Blanco. El celular de la adolescente estaba tirado dentro de un basurero, entre bolsas con escombros.

Leer mas
Nacional
Zúmbale Primo acusa cancelación de eventos tras tocar ...

A través de una carta publicada en redes sociales, el grupo lamentó los negativos efectos que ha traído su presentación en el cierre de campaña del candidato presidencial. “Nosotros no pertenecemos a ningún sector. No estamos inscritos en ninguna vereda. Nuestro único bando es la música”, señalaron.

Leer mas
Nacional
Comando de Jara: Paulina Vodanovic (PS) será jefa de c...

La candidata Jeannette Jara reforzó su comando con destacadas figuras políticas del oficialismo. Esto luego que pidiera la renuncia este jueves a su asesor y jefe estratégico Darío Quiroga.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/