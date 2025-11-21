Gobierno entrega nota de protesta por declaraciones del nuevo embajador de EEUU

El canciller Alberto van Klaveren anunció este viernes que Chile envió una nota de protesta a raíz de las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.



Según dijo el ministro de Relaciones Exteriores, las declaraciones les parecen “inapropiadas y desafortunadas” y que “representan una intervención en asuntos internos de nuestro país”.

Brandon Judd realizó una conferencia de prensa este jueves en su sede diplomática para presentarse ante los medios locales. En la ocasión, además de afirmar la importancia de la inversión norteamericana aseguró que cuando el Presidente Boric critica a su homólogo Donald Trump “daña al pueblo chileno”.

Requerido por la relación a nivel de gobiernos, ante las críticas del Presidente Gabriel Boric respecto a Trump y su administración, Judd fue crítico.



“Yo estuve muy desilusionado de escuchar lo que dijo el Presidente Boric, por un sinnúmero de razones. Porque cuando él critica al Presidente de los Estados Unidos respecto a los temas ambientales, los Estados Unidos ha sido un líder, ha estado en la delantera de los temas ambientales. Por lo tanto, escuchar esta crítica ha sido muy desilusionante. Siempre es desilusionante cuando un jefe de Estado critica a otro país”, expuso.



“Eso muestra cómo ha caído la relación. Y también pone mayores dificultades a la gente, digamos, al pueblo chileno. Porque cuando él dice cosas de ese tipo ¿Qué está haciendo? Está dañando a los chilenos”, aseguró Judd.

“Vemos a Estados Unidos como un país amigo y nos interesa mantener la mejor relación posible”

Van klaveren lamentó “mucho esta situación, porque vemos a Estados Unidos como un país amigo y nos interesa mantener la mejor relación posible, obviamente desde el punto de vista del respeto mutuo y de la dignidad nacional. Y desde ese punto de vista, creemos que esas declaraciones no contribuyen a una relación constructiva a la que todos aspiramos”.

El canciller manifestó también que, pese a la nota de protesta, las relaciones con Estados Unidos “se mantienen relaciones normales”.