Grau y “Chao Préstamo” de Kast: “Lo razonable es que diga cómo lo va a financiar”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a las 34 medidas propuestas por la comisión asesora para la reducción del gasto público.



En conversación con Radio Infinita, Grau destacó el trabajo de la instancia y señaló que “demuestra que es un trabajo muy serio por tratar de encontrar algunos espacios que permitan reducir gasto”.



“Es un informe que demuestra lo difícil que es esta tarea, a veces en momentos electorales aparecen ofertones respecto a reducciones de gastos”, añadió.



En cuanto al Presupuesto 2026, el titular de Hacienda afirmó que “lo que se va a expresar en este presupuesto no está explicado por la coyuntura o por quién va a gobernar, está dado por una trayectoria de convergencia fiscal (…) a los gobiernos les toca ejecutar el presupuesto de la administración anterior, lo importante es que esto se defina de forma seria”.



Por otro lado, Grau comentó sobre la reforma de pensiones y el debate tras la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de “Chao Préstamo”.



“Esta es una reforma muy importante de la que todos lo que la apoyamos tenemos que sentirnos orgullosos (…) quien proponga un cambio lo razonable es que de tranquilidad y que diga cómo va a financiar esto”, indicó.