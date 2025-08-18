Home Nacional "guagua de 18 días fue sustraída desde el hospital de coronel..."

Guagua de 18 días fue sustraída desde el hospital de Coronel

De manera preliminar, la madre del lactante lo habría sacado desde el área de Neonatología del hospital. Posteriormente, la aludida -que fue identificada por las cámaras del lugar- huyó en camioneta en dirección hacia la comuna de Lota.

Patricia Schüller Gamboa
Durante la tarde de este lunes, se confirmó que un bebé de 18 días de vida fue sustraído desde el hospital de Coronel, en la Región del Biobío.

De manera preliminar, la madre del lactante lo habría sacado desde el área de Neonatología del hospital.

Posteriormente, la aludida -que fue identificada por las cámaras del lugar- huyó en camioneta en dirección hacia la comuna de Lota, consignó Cooperativa. 

La mujer está con medidas cautelares y se desarrolla, en estos momentos, un amplio operativo para dar con su paradero.

El mayor Merino detalló a “La Tarde es Nuestra” que “se encontraba una lactante de 18 días e ingresó al servicio la madre de la lactante con un hombre adulto, quienes retiran a la bebé del lugar y se retiran del lugar en un vehículo”.

La medida cautelar que se mantenía era por la internación de la lactante que mantenía un tipo de enfermedad. Hoy día la madre de la menor tuvo una audiencia en el Juzgado de la Familia, así que estamos a la espera de los antecedentes”, agregó.

Source Texto: La Nación/Foto: T13
