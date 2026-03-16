Home Nacional "gustavo gatica tras encuentro con kast: hay que “dejar de lado es..."

Gustavo Gatica tras encuentro con Kast: Hay que “dejar de lado esa política de trincheras” 

El diputado electo en un cupo del PC detalló su saludo con el Presidente. “Lo saludé al momento de recibir este documento que pasaba el Tricel… fue cortito; me deseó mucho éxito, yo también a él, saludé también a la Primera Dama. A gente le llamó la atención eso, incluso se publicó en redes, pero yo estoy acá para trabajar, para hacer las cosas bien y creo que era un momento republicano”, manifestó en conversación con Tele13 Radio.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Gustavo Gatica tras encuentro con Kast: Hay que “dejar de lado esa política de trincheras” 

Gustavo Gatica, diputado electo en cupo del Partido Comunista y quien perdió la visión durante el estallido de 2019, llamó a su sector político a “dejar de lado esa política de trincheras” y se refirió a su comentado encuentro con el Presidente José Antonio Kast.

Esto ocurrió cuando los 155 diputados y diputadas juraron y prometieron como tal. En esa ocasión se fotografió a Gustavo Gatica en un breve diálogo con el Presidente Kast. La imagen llamó la atención y se viralizó en redes sociales. 

El psicólogo, en conversación con Tele13 Radio, destacó el momento como “republicano” y abogó por el diálogo durante su gestión. 

“Lo saludé al momento de recibir este documento que pasaba el Tricel… fue cortito; me deseó mucho éxito, yo también a él, saludé también a la Primera Dama. A gente le llamó la atención eso, incluso se publicó en redes, pero yo estoy acá para trabajar, para hacer las cosas bien y creo que era un momento republicano”, manifestó. 

Gatica remarcó: “Tenemos que dejar de lado esa política de trincheras. Yo con el Presidente, José Antonio Kast, tenemos enormes diferencias políticas, probablemente tenemos pocos puntos de encuentro. Sin embargo, la política se trata precisamente de sentarse a conversar, de dialogar”

“Hemos vivido mucho en una política donde acusamos al otro de que está mal y nosotros estamos bien, que somos bandos contrarios, y creo que ya basta de eso. La gente ya no quiere más de eso. Entonces si yo tengo que saludar a José Antonio Kast y sentarme a conversar con él, lo voy a hacer, porque a mi me mandatario para trabajar por la gente y mejorar su calidad de vida”, complementó. 

Indultos, “una mala señal”

En el marco de los indultos a agentes del Estado, Gatica aseguró que otorgar estos indultos a condenados por distintos delitos durante el estallido social sería “una mala señal”.

“Es aún más grave cuando un agente del Estado comete un delito de esta índole. Nosotros elegimos darle el monopolio de la fuerza a los agentes estatales y hay una doble responsabilidad. A ellos se les prepara, se les da un armamento pagado por todos nosotros, para que hagan su trabajo y que lo hagan bien”, sostuvo. 

Pese a ello, dijo que indultos de este tipo no serían un impedimento para que la oposición pueda seguir dialogando con el gobierno. 

“Por supuesto que hay que consensuar (…) existe en nuestro sector, en la izquierda, la creencia de que por tan solo el hecho de sentarse a conversar con personas que no piensan como nosotros somos amarillos, y yo creo que tenemos que cambiar un poco eso, cambiar ese switch, refrescar el espíritu de la izquierda y saber que tenemos que llegar a consensos”, reflexionó, consignó T13. 

“A mí me mandataron para ser diputado al menos por estos primeros cuatro años y José Antonio Kast fue elegido para ser Presidente por estos cuatro años. No concibo la idea de que por esta diferencia política que tengamos, que es muy válida y que tenemos que debatirla… y yo la voy a criticar, la he criticado, pero no por eso vamos a romper la mesa y no tener diálogo durante los próximos meses y años”, añadió. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
VIDEO: Un dron de Irán alcanza las inmediaciones del a...

Las autoridades de aviación civil de Dubai confirmó que los vuelos con origen y destino al Aeropuerto Internacional de Dubai, uno de los centros de conexión más transitados del mundo, se están reanudando de manera “gradual”. Esta reapertura se produce tras una suspensión temporal aplicada durante la madrugada de este lunes como medida de precaución ante la amenaza de ataques iraníes.

Leer mas
Internacional
Israel anuncia el inicio de una operación terrestre en...

El objetivo de la operación será destruir la infraestructura de Hezbollah en las aldeas fronterizas libanesas. Desde Israel indicaron que los residentes chiíes del sur “no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad”.

Leer mas
Nacional
“No he visto ni luca”: Los chats de Pailita encarando ...

La acción legal apunta directamente contra Héctor Orellana y Vanessa Chávez, creadora de contenidos para adultos. Según la querella, ambos habrían participado en un negocio que terminó derivando en una denuncia penal por presunta estafa.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/