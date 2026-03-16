Gustavo Gatica tras encuentro con Kast: Hay que “dejar de lado esa política de trincheras” 

Gustavo Gatica, diputado electo en cupo del Partido Comunista y quien perdió la visión durante el estallido de 2019, llamó a su sector político a “dejar de lado esa política de trincheras” y se refirió a su comentado encuentro con el Presidente José Antonio Kast.

Esto ocurrió cuando los 155 diputados y diputadas juraron y prometieron como tal. En esa ocasión se fotografió a Gustavo Gatica en un breve diálogo con el Presidente Kast. La imagen llamó la atención y se viralizó en redes sociales.

El psicólogo, en conversación con Tele13 Radio, destacó el momento como “republicano” y abogó por el diálogo durante su gestión.

“Lo saludé al momento de recibir este documento que pasaba el Tricel… fue cortito; me deseó mucho éxito, yo también a él, saludé también a la Primera Dama. A gente le llamó la atención eso, incluso se publicó en redes, pero yo estoy acá para trabajar, para hacer las cosas bien y creo que era un momento republicano”, manifestó.

Gatica remarcó: “Tenemos que dejar de lado esa política de trincheras. Yo con el Presidente, José Antonio Kast, tenemos enormes diferencias políticas, probablemente tenemos pocos puntos de encuentro. Sin embargo, la política se trata precisamente de sentarse a conversar, de dialogar”.

“Hemos vivido mucho en una política donde acusamos al otro de que está mal y nosotros estamos bien, que somos bandos contrarios, y creo que ya basta de eso. La gente ya no quiere más de eso. Entonces si yo tengo que saludar a José Antonio Kast y sentarme a conversar con él, lo voy a hacer, porque a mi me mandatario para trabajar por la gente y mejorar su calidad de vida”, complementó.

Indultos, “una mala señal”

En el marco de los indultos a agentes del Estado, Gatica aseguró que otorgar estos indultos a condenados por distintos delitos durante el estallido social sería “una mala señal”.

“Es aún más grave cuando un agente del Estado comete un delito de esta índole. Nosotros elegimos darle el monopolio de la fuerza a los agentes estatales y hay una doble responsabilidad. A ellos se les prepara, se les da un armamento pagado por todos nosotros, para que hagan su trabajo y que lo hagan bien”, sostuvo.

Pese a ello, dijo que indultos de este tipo no serían un impedimento para que la oposición pueda seguir dialogando con el gobierno.

“Por supuesto que hay que consensuar (…) existe en nuestro sector, en la izquierda, la creencia de que por tan solo el hecho de sentarse a conversar con personas que no piensan como nosotros somos amarillos, y yo creo que tenemos que cambiar un poco eso, cambiar ese switch, refrescar el espíritu de la izquierda y saber que tenemos que llegar a consensos”, reflexionó, consignó T13.

“A mí me mandataron para ser diputado al menos por estos primeros cuatro años y José Antonio Kast fue elegido para ser Presidente por estos cuatro años. No concibo la idea de que por esta diferencia política que tengamos, que es muy válida y que tenemos que debatirla… y yo la voy a criticar, la he criticado, pero no por eso vamos a romper la mesa y no tener diálogo durante los próximos meses y años”, añadió.