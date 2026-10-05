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“Ha sido un camino difícil…”: Cony Capelli cuenta las horas para conocer el sexo de su bebé y comparte emotiva reflexión

A través de sus historias de Instagram, la chica reality reveló que en dos días recibirá la información que le permitirá saber si su bebé será niño o niña.

Eduardo Córdova
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“Ha sido un camino difícil…”: Cony Capelli cuenta las horas para conocer el sexo de su bebé y comparte emotiva reflexión

Cony Capelli está a solo días de conocer el sexo del bebé que espera, una noticia que, según contó, la tiene especialmente emocionada durante su embarazo.

A través de sus historias de Instagram, la chica reality reveló que en dos días recibirá la información que le permitirá saber si su bebé será niño o niña, recogió La Hora.

“Pensar que en dos días sabré el sexo de mi pollit@ me trae tanto orgullo y emoción”, escribió la modelo junto a la publicación.

Cony Capelli reflexionó sobre su embarazo

Además de compartir su entusiasmo por conocer el sexo de su bebé, Cony Capelli realizó una reflexión sobre el proceso que ha vivido durante su gestación.

“Ha sido un camino difícil, pero al fin creo poder estar disfrutando cada semana, cada día”, expresó la ganadora de “Gran Hermano”.

En esa misma línea, la chica reality contó que ha intentado enfrentar esta etapa “tratándome con amor, sintiéndome merecedora de todo lo lindo y viéndome como una hermosa futura mamá”.

Sin embargo, el embarazo no ha estado exento de momentos complejos para Cony Capelli. Durante esta etapa confirmó el término de su relación con Sebastián Daroch, padre del bebé que viene en camino.

Pese a las dificultades, la modelo aseguró que actualmente está disfrutando más su embarazo y espera con emoción conocer una de las noticias más importantes de esta etapa.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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