Hallan presunto torso humano dentro de una maleta en Pudahuel

Se informó este miércoles del hallazgo de un torso presuntamente humano dentro de una maleta en Pudahuel. La investigación está a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El lugar del descubrimiento corresponde a Camino Luis Cruz Martínez, parcela 13.

Hasta ahora, se trataría de dos maletas encontradas por un vecino del sector, quien alertó a Carabineros.

Según reportó Radio Biobío, no se descarta que puedan producirse más hallazgos durante la tarde.

La Fiscalía ECOH llegó al sitio del suceso para encabezar las primeras diligencias, con el fin de esclarecer la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.

Para esas labores, se dispuso el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI).