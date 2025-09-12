Hombre que estaba en reposo médico murió tras no poder huir de incendio que destruyó seis casas en Maipú

Una persona murió tras un incendio que destruyó seis viviendas en Maipú. La víctima era un hombre que se encontraba convaleciente luego de una operación.

La tragedia ocurrió durante la madrugada de este viernes en la intersección de Quinta Vergara con Mantos Blancos, en la villa San Luis.

Por motivos que aún se investigan, se originó un fuego que arrasó con seis casas. El Cuerpo de Bomberos de Maipú acudió al lugar y pidió apoyo de Carabineros, ya que los vecinos estaban alterados por la rápida propagación de las llamas, recogió Radio Biobío.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas, confirmó la muerte de un hombre de 57 años con movilidad reducida.

La víctima no logró escapar de las llamas porque permanecía en reposo a causa de una intervención quirúrgica reciente.

El capitán de Carabineros, Ignacio Gatica, informó que el Ministerio Público dispuso que el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de la institución realicen las pericias para determinar cómo comenzó el incendio.