Home Nacional "ii feria oncológica: se presentarán emprendimientos que nacen des..."

II Feria Oncológica: se presentarán emprendimientos que nacen desde la experiencia del cáncer

La feria, que se realizará el sábado 25, entre las 10:00 y 14:00 horas, en el nuevo Boulevard de Clínica MEDS La Dehesa, ofrecerá un espacio gratuito, educativo y cercano para aprender sobre prevención, tratamientos, nutrición, actividad física y apoyo psicológico. Todo esto a través de talleres y charlas educativas, junto a la participación de invitados del deporte y del espectáculo nacional, además de un show sorpresa.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Con el propósito de dar visibilidad a historias que transforman la adversidad en inspiración, Clínica MEDS realizará su II Feria Oncológica este sábado 25 de octubre, entre las 10:00 y 14:00 horas, en el nuevo Boulevard de Clínica MEDS La Dehesa.

Este encuentro reunirá a más de veinte emprendedores y fundaciones que, a partir de experiencias personales o familiares vinculadas al cáncer, desarrollaron productos y servicios pensados para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad, demostrando cómo una vivencia difícil puede transformarse en un motor de apoyo para otros.

Para Priscilla Molina, gerente general de Clínica MEDS, este espacio reafirma el compromiso institucional con la prevención y el apoyo humano: “nuestra meta es entregar herramientas que empoderen a los pacientes y sus familias. Es un espacio donde la prevención, la esperanza y la comunidad se unan para enfrentar el cáncer de una manera más humana, donde pacientes y familiares puedan resolver sus dudas y obtener información práctica desde la voz de expertos y la experiencia”.

La feria ofrecerá un espacio gratuito, educativo y cercano para aprender sobre prevención, tratamientos, nutrición, actividad física y apoyo psicológico. Todo esto a través de talleres y charlas educativas, junto a la participación de invitados del deporte y del espectáculo nacional, además de un show sorpresa.

Detalles del evento

-Fecha: sábado 25 de octubre

-Horario: de 10:00 a 14:00 horas

-Lugar: Boulevard Clínica MEDS La Dehesa, Av. José Alcalde Délano 10.581, Lo Barnechea

-Entrada: gratuita

Programa

10.00- 10:20: Inauguración

10:20- 10:40: Pausa activa dirigida por MEDS HEALTHY

10:40- 11.10: MasterClass: autoimagen

11:10- 12:00: Artista Invitado

12:00- 13:00: Show The Piano Man

13:00- 13:30: Yogasana- bienestar cuerpo y alma

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida.
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Álvarez y el apretado calendario de la U: “Cuando ya e...

El técnico de Universidad de Chile anticipó el crucial duelo de este jueves frente a Lanús por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana, y también palpitó el posterior clásico del domingo ante Universidad Católica.

Leer mas
Nacional

Agencia de Calidad de la Educación confirma falta de e...

El organismo sostuvo que “como institución hemos aplicado el procedimiento con el que cuenta la institución, en primer lugar, determinando la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos en los que no llegaron los examinadores/as y en donde se generó el corte de agua en la zona norte”.

Leer mas
Panoramas

Descubre la flora y fauna del Norte de Chile: vida que...

A pesar de las duras condiciones climáticas, el Norte de Chile alberga una variedad rica y sorprendente de flora y fauna. En este artículo de La Nación, exploraremos los animales y plantas que han adaptado sus vidas para sobrevivir en este entorno hostil.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/