II Feria Oncológica: se presentarán emprendimientos que nacen desde la experiencia del cáncer

Con el propósito de dar visibilidad a historias que transforman la adversidad en inspiración, Clínica MEDS realizará su II Feria Oncológica este sábado 25 de octubre, entre las 10:00 y 14:00 horas, en el nuevo Boulevard de Clínica MEDS La Dehesa.

Este encuentro reunirá a más de veinte emprendedores y fundaciones que, a partir de experiencias personales o familiares vinculadas al cáncer, desarrollaron productos y servicios pensados para mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad, demostrando cómo una vivencia difícil puede transformarse en un motor de apoyo para otros.

Para Priscilla Molina, gerente general de Clínica MEDS, este espacio reafirma el compromiso institucional con la prevención y el apoyo humano: “nuestra meta es entregar herramientas que empoderen a los pacientes y sus familias. Es un espacio donde la prevención, la esperanza y la comunidad se unan para enfrentar el cáncer de una manera más humana, donde pacientes y familiares puedan resolver sus dudas y obtener información práctica desde la voz de expertos y la experiencia”.

La feria ofrecerá un espacio gratuito, educativo y cercano para aprender sobre prevención, tratamientos, nutrición, actividad física y apoyo psicológico. Todo esto a través de talleres y charlas educativas, junto a la participación de invitados del deporte y del espectáculo nacional, además de un show sorpresa.

Detalles del evento

-Fecha: sábado 25 de octubre

-Horario: de 10:00 a 14:00 horas

-Lugar: Boulevard Clínica MEDS La Dehesa, Av. José Alcalde Délano 10.581, Lo Barnechea

-Entrada: gratuita

Programa

10.00- 10:20: Inauguración

10:20- 10:40: Pausa activa dirigida por MEDS HEALTHY

10:40- 11.10: MasterClass: autoimagen

11:10- 12:00: Artista Invitado

12:00- 13:00: Show The Piano Man

13:00- 13:30: Yogasana- bienestar cuerpo y alma