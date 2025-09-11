Impacto de medidas sobre el empleo: Presidenta de la CPC se suma a críticas

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se sumó a las críticas tras la publicación del Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central (BC), que revela un negativo efecto sobre el empleo de medidas como la Ley de 40 horas y el alza del sueldo mínimo.



Jiménez, en una carta a El Mercurio, sostuvo que “desde el mundo empresarial, donde se vive día a día el alza de costos laborales, las dificultades y rigideces que imponen nuevas leyes, y la incertidumbre frente a interpretaciones de la autoridad laboral, venimos advirtiendo hace tiempo las negativas consecuencias que ello trae en el empleo”.



“Ahora que también lo dice el Banco Central, esperamos que nadie dude de la importancia de contar con políticas públicas que vayan en la dirección correcta”, añadió.

Las declaraciones de Jiménez se suman a los dichos de Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE. Es “evidente que el Gobierno está desoyendo por completo las recomendaciones de todos los expertos respecto al efecto que ha tenido su agenda laboral”, recogió Emol.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, sostuvo que “si se hubiera tenido más conciencia de la situación anormal del mercado laboral eventualmente se habría tenido mayor receptividad a las advertencias realizadas cuando se acometió con la secuencia de reajustes imprudentes con el estado del mercado laboral”.