Home Nacional "impacto de medidas sobre el empleo: presidenta de la cpc se suma ..."

Impacto de medidas sobre el empleo: Presidenta de la CPC se suma a críticas

Susana Jiménez, en una carta a El Mercurio, sostuvo que “desde el mundo empresarial, donde se vive día a día el alza de costos laborales, las dificultades y rigideces que imponen nuevas leyes, y la incertidumbre frente a interpretaciones de la autoridad laboral, venimos advirtiendo hace tiempo las negativas consecuencias que ello trae en el empleo”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se sumó a las críticas tras la publicación del Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central (BC), que revela un negativo efecto sobre el empleo de medidas como la Ley de 40 horas y el alza del sueldo mínimo.

Jiménez, en una carta a El Mercurio, sostuvo que “desde el mundo empresarial, donde se vive día a día el alza de costos laborales, las dificultades y rigideces que imponen nuevas leyes, y la incertidumbre frente a interpretaciones de la autoridad laboral, venimos advirtiendo hace tiempo las negativas consecuencias que ello trae en el empleo”.

“Ahora que también lo dice el Banco Central, esperamos que nadie dude de la importancia de contar con políticas públicas que vayan en la dirección correcta”, añadió.

Las declaraciones de Jiménez se suman a los dichos de Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE. Es “evidente que el Gobierno está desoyendo por completo las recomendaciones de todos los expertos respecto al efecto que ha tenido su agenda laboral”, recogió Emol.

David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, sostuvo que  “si se hubiera tenido más conciencia de la situación anormal del mercado laboral eventualmente se habría tenido mayor receptividad a las advertencias realizadas cuando se acometió con la secuencia de reajustes imprudentes con el estado del mercado laboral”.

Source Texto: La Nación/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Alan Saldivia se sometió a cirugía y estará un mes fue...

El defensa de Colo Colo fue intervenido quirúrgicamente por una pubalgia, y se suma a Óscar Opazo y Alexander Oroz como bajas en el Cacique.

Leer mas
Nacional

Reactivan desalojo de megatoma de San Antonio tras fra...

Según informa el diario El Líder, los dueños del terreno, Ricardo Posada y Carlos Solari, resolvieron dar curso al desalojo aprobado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificado por la Corte Suprema en marzo pasado. El plazo se venció el 27 de agosto y desde entonces se está negociando un precio.

Leer mas
Vanguardia

VIDEO: Crean el Centro David Bowie en Londres, un home...

La vida y obra del cantante británico David Bowie contará con un espacio de homenaje e investigación permanente en el nuevo edificio del museo Victoria & Alberto (V&A) de Londres, en el que se reúnen más de 90.000 objetos del archivo del artista, como documentos, instrumentos, vestidos y otras piezas nunca antes vistas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/