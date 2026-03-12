Irán ataca naves petroleras y el precio del crudo se dispara: vuelve a los US$100 por barril

Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras en países del Golfo. La ofensiva provocó un nuevo aumento en los precios del crudo, pese a la liberación histórica de reservas estratégicas anunciada el día anterior por potencias internacionales.

El conflicto comenzó el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, la guerra ha escalado a nivel regional y amenaza el suministro global de petróleo.

Una de las mayores preocupaciones se concentra en el estratégico estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo se ha visto paralizado. Por esa vía suele circular una parte significativa del petróleo que se comercia en el mundo.

En los mercados energéticos, el barril de Brent del mar del Norte superó nuevamente los 100 dólares este jueves por la mañana. Posteriormente moderó su valor y se situó en torno a los 97 dólares por barril, lo que representa un alza superior al 5 % respecto del miércoles.

El aumento del precio del crudo ocurrió a pesar de la intervención inédita de las principales economías del planeta para estabilizar el mercado energético.

Los 32 países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, acordaron liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas para reducir la presión sobre el suministro global.

Ataques y tensión en la región

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, explicó que 172 millones de barriles comenzarán a liberarse “a partir de la próxima semana”.

Mientras tanto, los daños a instalaciones petroleras continúan en distintos países de la región. Baréin denunció un ataque iraní contra depósitos de hidrocarburos y pidió a la población permanecer en sus hogares debido al humo provocado por los incendios.

En Omán, los depósitos de combustible del puerto de Salalah se incendiaron tras un ataque con drones, según imágenes difundidas por la AFP.

Arabia Saudita también informó un nuevo ataque con drones contra el yacimiento petrolero de Shaybah, ubicado en el este del país.

La escalada del conflicto también impactó a los mercados financieros. Las bolsas europeas abrieron este jueves con caídas, influenciadas por el repunte del petróleo.

En la apertura de la sesión, la bolsa de Londres lideró las pérdidas con una caída de 0,53 %. Le siguieron París con 0,46 %, Madrid con 0,24 %, Fráncfort con 0,11 % y Milán con 0,08 %. El índice Euro Stoxx50 retrocedió 0,32 %.

En Asia, el índice Nikkei de Tokio cayó 1,04 %, afectado por el aumento de los precios del crudo. La bolsa de Shanghái retrocedió 0,1 %, Shenzhen perdió 0,63 % y el Hang Seng de Hong Kong bajaba 0,66 %.

Ataques a buques en el Golfo

Un ataque contra dos petroleros frente a las costas de Irak dejó al menos un muerto, mientras equipos de rescate buscan a varios desaparecidos, según informó la autoridad portuaria.

La televisión estatal iraquí difundió imágenes de un barco envuelto en enormes bolas de fuego y columnas de humo en medio del mar.

Además, un buque portacontenedores fue alcanzado por un “proyectil desconocido” frente a Emiratos Árabes Unidos. El impacto provocó un pequeño incendio a bordo, de acuerdo con la agencia marítima británica UKMTO.

Estos incidentes ocurrieron después de que al menos tres embarcaciones fueran atacadas el día anterior en la misma zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que pronto habrá una “gran seguridad” en la región, un corredor estratégico por donde transita cerca de una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado.

El mandatario también aseguró que “28 buques minadores” iraníes habían sido atacados, en medio del temor internacional a la posible instalación de explosivos submarinos en el estrecho de Ormuz.