Israel lanza “ataque preventivo” contra Irán y bombardea docenas de “objetivos”

Docenas de cazas del Ejército de Israel bombardearon en las últimas horas otros tantos “objetivos militares” de Irán en la primera fase de un “ataque preventivo” ordenado por el gobierno israelí contra el programa nuclear iraní, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).



El Ejército israelí anunció en un primer momento que atacó Teherán así como “diferentes áreas” del país centroasiático, con un comunicado difundido en su cuenta de la red social X en el que justificó estas acciones porque “hoy, Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear”, lo que “representa una amenaza existencial para Israel y el mundo en general”.



“El Estado de Israel no tiene otra opción que cumplir con la obligación de actuar en defensa de sus ciudadanos y continuará haciéndolo en todos los lugares donde se le requiera, como lo hemos hecho en el pasado”, agregó, al tiempo que ordenó a su población suspender toda actividad no esencial.



Mientras, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró “inmediatamente el estado de emergencia” en todo el territorio del país, un anuncio que realizó tras reunirse con las autoridades militares “horas antes del inicio de la Operación ‘Am Kalavi’ en Irán”.



“Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera en un futuro inmediato un ataque con misiles y aviones no tripulados contra el Estado de Israel y su población civil”, explicó en una nota difundida por su oficina.



El primer ministro, Benjamin Netanyahu, indicó que el objetivo del Ejército israelí es “golpear la infraestructura militar de Irán, las fábricas iraníes de misiles balísticos y las capacidades militares” en un discurso en vídeo difundido en X en el que ha defendido esta agresión en “un momento decisivo de la historia”.



Varios medios iraníes, incluida la televisión Press TV, confirmaron un ataque contra las instalaciones nucleares de Natanz, en el centro del país y a unos 300 kilómetros al sur de Teherán.



La agencia de noticias Mehr, por su parte, mencionó ataques asimismo en Khandab y Khorramabad, mientras que en Teherán se han visto afectadas varias zonas residenciales, activando el sistema de defensa aérea iraní tras la penetración en el espacio aéreo de la provincia capitalina.



Las autoridades aeroportuarias anunciaron la suspensión, hasta nuevo aviso, de todos los vuelos con salida o destino al aeropuerto Imán Jomeini de Teherán, tal y como señala por su parte la agencia de noticias IRNA.



Los ataques llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido este jueves una actuación similar a pocos días de que se celebre una nueva ronda de contactos entre las delegaciones iraní y estadounidense en la capital de Omán, Mascate, sobre el programa nuclear de Teherán.



“No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear”, indicó el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde Washington.