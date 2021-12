Jadue: “No veo indispensable que el PC esté en el comité político”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), afirmó que no ve indispensable que su colectividad forme parte del comité político del futuro gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric.



En entrevista a Tele13 Noche, manifestó que “no veo indispensable que el PC esté en el comité político, pero yo creo que el presidente tiene clarísimo que va a contar con nosotros donde él pida que colaboremos y lo vamos a hacer con el compromiso que siempre hemos tenido”.



Al ser consultado si va a tener algún papel en el futuro gobierno, el alcalde respondió que “yo por ahora me veo cumpliendo mi mandato en Recoleta y efectivamente espero contribuir desde esta trinchera, tal como lo hice con la presidenta Bachelet”.



Agregó que “no me he planteado entrar al gabinete en el segundo tiempo del gobierno, la verdad que eso va a depender solo del Presidente de la República, que es quien toma esas decisiones”.



Otro de los temas que analizó Jadue es el eventual ingreso de nuevos protagonistas a la coalición de Apruebo Dignidad. Al respecto, dijo que “hay que analizar entre los comprometidos con las transformaciones quiénes se pueden sumar a nuestra coalición”.



Sobre la opción de que el Partido Socialista ingrese, sostuvo que “al PS nosotros lo invitamos a participar de nuestra primaria hace seis meses y ellos al final decidieron no participar porque querían venir con partidos que ni siquiera habían hecho un cambio en su discurso” y agregó que “no me genera ruido” una eventual incorporación del PS.



En relación al PPD, la DC y el Partido Radical, Jadue explicó que “ahí es donde centra la discusión más de programa, porque creo que aquí algo que no podría pasar es incorporar al gobierno a quien no esté de acuerdo con el programa. Esto ya lo vivimos en la Nueva Mayoría y fue una experiencia muy desagradable de tener fuego dentro de la coalición”.