Jara apoya postulación de Bachelet a la ONU y responde a la UDI: “No sé qué otra persona podría encabezar una nominación como esta”

La candidata presidencial oficialista, en conversación con Tele13 Radio, valoró la presentación de la expresidenta. “Me parece una tremenda noticia, no solo para el país, sino que para todas las mujeres del mundo. Es un tremendo liderazgo, creo que es un orgullo nacional”.

Patricia Schüller Gamboa
La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, manifestó su apoyo a la expresidenta, Michelle Bachelet, luego que esta fuera nominada por el Presidente Boric como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Desde la oposición, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, acusó al Mandatario de “darse un gustito para anunciar una candidatura antes incluso que la propia candidata, al confundir lo que es política de gobierno con política de Estado”.

“La nominación para presidir la ONU es una política de Estado, y le va a tocar verlo al próximo Gobierno“, cuestionó.

Jara, en conversación con Tele13 Radio, valoró la presentación de Bachelet. “Me parece una tremenda noticia, no solo para el país, sino que para todas las mujeres del mundo. Es un tremendo liderazgo, creo que es un orgullo nacional”.

La abanderada respondió a los dichos del presidente de la UDI y aseguró que “es raro eso, porque no sé qué otra persona podría encabezar una nominación como esta más que la expresidenta Bachelet, lo digo por su historia, por su liderazgo, por su simbolismo y porque ha hecho posible, cosas que parecían un sueño para mujeres de Chile y del mundo”.

“Si no hay otro nombre, es como que preferirían que no hubiese nadie desde Chile para un cargo tan importante. Creo que hay que tener más visión de estado. Espero ser la próxima presidenta de chile, evidentemente lo voy a ratificar. En el caso de que fuera alguien de la UDI, mi llamado es que haga lo mismo. Esto es un orgullo nacional, no hay que perderse en las contingencias internas”, indicó.

Con respecto a la neutralidad que debería mantener Bachelet en este periodo durante las candidaturas presidenciales, la exministra señaló que “debe tenerla si está en esta postulación, eso lo entiendo. No me cabe duda de a quién apoya la presidenta, creo que a los chilenos tampoco”.

Source Texto: La Nación
Patricia Schüller Gamboa

