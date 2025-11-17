Jara celebró su paso al balotaje: “Creo que Chile es un país grande y es algo que no podemos olvidar”

Tras quedarse con la primera mayoría en la elección presidencial, la candidata oficialista, Jeannette Jara, salió a hablar ante sus adherentes con un mensaje centrado en la esperanza, la unidad y la defensa de la democracia.

Jara destacó el carácter del país y dedicó palabras tanto a quienes la respaldaron como a quienes optaron por otras alternativas.



“Generosa, solidaria y con mucho futuro y esperanza. Esa es nuestra patria, esa es nuestra patria y que crece, y va a seguir creciendo con todas y todos”, afirmó al iniciar su discurso. Desde el centro de Santiago, agradeció el apoyo recibido durante la jornada: “Quiero enviarle hoy día un abrazo fraterno a todos quienes votaron por mí y también a aquellos que no lo hicieron. Lo digo porque la democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla, y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo”.



En su intervención, la abanderada reconoció a sus contendores y valoró el rol que tuvieron durante la campaña recorriendo el país. “Quiero saludar también en este camino que ha sido largo a todos aquellos que han sido candidatos y candidatas, y que me han acompañado en este camino recorriendo Chile, escuchando a su pueblo, sus dolores y sus necesidades”.



Destacó especialmente a algunos de ellos. Sobre Evelyn Matthei, señaló que “Evelyn fue víctima de una campaña horrible que se basó en instalar mentiras, en desacreditarla. Esos hechos en la política no se pueden permitir, no se pueden permitir”. También dedicó palabras a ME-O: “Quiero saludar también a Marco Enríquez Ominami y su tesón por nunca dejar de compartir su visión de Chile y su análisis crítico. Sin duda, un gran aporte para la política con una opinión contundente que debemos saber valorar”.



Ya avanzada su intervención, la abanderada subrayó nuevamente el sentido de esperanza que, según dijo, debe guiar la etapa que se abre. “Dando la cara y con mi corazón abierto como siempre. Como siempre ha sido”, manifestó, agradeciendo a sus adherentes por acompañarla: “Muchas, muchas gracias hoy día por sus votos y hoy día por acompañarnos acá y darnos su confianza”.



Antes de cerrar, reiteró una idea que —según reveló— la acompañó mientras escribía su discurso. “Creo que Chile es un país grande y es algo que no podemos olvidar. Chileno y chilena, no olvidemos lo bueno que somos como país y no dejemos además que nos hagan creer que no lo somos. Somos un país inmenso, grande, generoso, solidario y con mucho futuro y esperanza”.