Jara insta a reponer glosa de libre disposición

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, instó a reponer la denominada glosa republicana, que no fue incluida por el Ejecutivo en el Presupuesto 2026, y dijo que en su eventual gobierno sería utilizada “en la reconstrucción de las viviendas del incendio de Viña del Mar”.



“Esta glosa de libre disposición me parece a mí que lo más adecuado sería que se repusiera, porque yo quiero conducir los destinos de Chile a partir del próximo año, y creo que es importante que el gobierno entrante pueda tener cierta flexibilidad para poder poner énfasis en lo que van a ser los primeros momentos de su gestión”, indicó.



La abanderada sostuvo que “en el próximo gobierno, que espero encabezar, me gustaría que estuviera esa glosa de libre disposición”.



“Yo estoy pensando, precisamente, en que, si esa glosa está disponible y se logra reponer en el Parlamento, la voy a utilizar prioritariamente en la reconstrucción de las viviendas del incendio de Viña del Mar. Así que quiero que eso ojalá el parlamento pueda reponerlo, me parece que es algo necesario”, añadió.



Jara mencionó que “en materia de lo que ha sido gasto social, creo que el gobierno ha sido consistente en años que ha tocado una austeridad bien severa, producto de todos los estragos que dejó en las arcas fiscales la pandemia”



Y afirmó que seguirá “una senda, que, comprometiendo responsabilidad fiscal, no deje abandonado a los chilenos y chilenas a su suerte”.



En cuanto a las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre el recorte fiscal que propone el candidato José Antonio Kast, Jara recalcó que “aquí lo grave de esto es que acá se está proponiendo reducir el gasto público de 6 mil millones de dólares, mientras pide además que se le aumente la glosa de libre disponibilidad. Noto una pequeña contradicción en su discurso”



“Esos 6 mil millones de dólares, aunque él diga que los va a disminuir despidiendo a algunas personas, no son parte de la realidad de lo que ocurre con el Estado”, aseveró.