Home Nacional "jara presentó lineamientos programáticos: “un chile que cumple”..."

Jara presentó lineamientos programáticos: “Un Chile que Cumple”

El documento constituye el inicio de un período de conversación y construcción, que incluye una gira por 28 ciudades del país, la cual comienza este martes 19 de agosto en Valparaíso.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó este lunes sus lineamientos programáticos centrados en fortalecer la seguridad pública, la economía y mejorar las condiciones de salud, educación, vivienda.

El documento denominado “Un Chile que Cumple”, constituye el inicio de un período de conversación y construcción, que incluye una gira por 28 ciudades del país, la cual comienza este martes 19 de agosto en Valparaíso.

“Desde ahora, invitamos a todas y todos a participar de un proceso de escucha y diálogo ciudadano, social y técnico que nos permita incorporar las voces de quienes viven y trabajan en cada rincón del país. Y más importante aún: que piensan distinto, pero que comparten el anhelo de ser parte de un Chile que cumple”, manifestó Jara.

En materia de seguridad pública, se propone un cambio de estrategia, a través de la persecución del dinero proveniente del narcotráfico, fortalecer la inteligencia policial, dotar de mayores capacidades a las policías y devolver la tranquilidad a los barrios.

“La seguridad no puede ser privilegio de unos pocos, debe ser un derecho de todas y todos”, subrayó.

Respecto a crecimiento económico, Jara sostuvo que “queremos un país que crezca, pero que lo haga distribuyendo de mejor manera esa riqueza. Eso significa apoyar a las pymes, diversificar la matriz productiva, apostar por la innovación y fortalecer la minería con valor agregado. Crecimiento sí, pero crecimiento con justicia”.

Por otro lado, la candidata detalló que “en salud, nuestra propuesta es clara: salud a tiempo. Nadie debe esperar meses por una atención que es urgente. Fortaleceremos la atención primaria, reduciremos las listas de espera y avanzaremos hacia un sistema universal donde la salud no dependa del bolsillo, sino de la necesidad”.

En materia de vivienda y barrios, Jara dijo que “proponemos un esfuerzo histórico: más viviendas, mejores barrios. No queremos sólo construir casas, queremos levantar comunidades con acceso a servicios, transporte, áreas verdes y espacios para la vida en común. La vivienda digna es un derecho y será una prioridad”.

En cuanto a enseñanza, la exministra mencionó que “planteamos una transformación de fondo: educación pública de calidad, gratuita y universal, con más recursos, con apoyo a docentes, con infraestructura adecuada y con una mirada inclusiva. Porque la educación sigue siendo la llave maestra para la igualdad de oportunidades”.

Dentro de los lineamientos programáticos también se aborda una transición energética justa, a través del desarrollo en energías renovables. Además, se hace cargo de la igualdad de género y derechos sociales.

Junto con ello, se plantea fortalecer la institucionalidad, la democracia y la posición de Chile en el mundo como un actor con soberanía, que impulse integración latinoamericana, comercio justo y cooperación internacional en ciencia, cultura y tecnología.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia

“Por razones obvias”: Karen Doggenweiler toma dr...

La animadora del matinal de Mega reveló que decidió marginarse de los segmentos políticos del programa, producto de la inscripción de la candidatura presidencial de su esposo, Marco Enríquez-Ominami.

Leer mas
Vanguardia

Daniella Campos es confirmada como participante de “El...

“Un reality es un espacio donde te conocen más, porque uno es en general un personaje. Acá te vas a mostrar 100% como eres. En el fondo, creo que esto trae algo bueno para las personas que trabajan en lo que yo hago. Permite mostrar un lado más humano, o cómo uno vive o se relaciona generalmente con las demás personas”, manifestó la comunicadora.

Leer mas
Vanguardia

VIDEO: Histórico nacimiento de un mono gibón de manos ...

Un bebé mono gibón de manos blancas nació el pasado 24 de julio en el zoológico de Spay, en la Sarthe, siendo la única cría registrada en Francia en 2025 para esta especie amenazada por la deforestación, según señaló el responsable animal, Maxime Thué.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/