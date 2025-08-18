Jara presentó lineamientos programáticos: “Un Chile que Cumple”

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, presentó este lunes sus lineamientos programáticos centrados en fortalecer la seguridad pública, la economía y mejorar las condiciones de salud, educación, vivienda.



El documento denominado “Un Chile que Cumple”, constituye el inicio de un período de conversación y construcción, que incluye una gira por 28 ciudades del país, la cual comienza este martes 19 de agosto en Valparaíso.



“Desde ahora, invitamos a todas y todos a participar de un proceso de escucha y diálogo ciudadano, social y técnico que nos permita incorporar las voces de quienes viven y trabajan en cada rincón del país. Y más importante aún: que piensan distinto, pero que comparten el anhelo de ser parte de un Chile que cumple”, manifestó Jara.



En materia de seguridad pública, se propone un cambio de estrategia, a través de la persecución del dinero proveniente del narcotráfico, fortalecer la inteligencia policial, dotar de mayores capacidades a las policías y devolver la tranquilidad a los barrios.



“La seguridad no puede ser privilegio de unos pocos, debe ser un derecho de todas y todos”, subrayó.



Respecto a crecimiento económico, Jara sostuvo que “queremos un país que crezca, pero que lo haga distribuyendo de mejor manera esa riqueza. Eso significa apoyar a las pymes, diversificar la matriz productiva, apostar por la innovación y fortalecer la minería con valor agregado. Crecimiento sí, pero crecimiento con justicia”.



Por otro lado, la candidata detalló que “en salud, nuestra propuesta es clara: salud a tiempo. Nadie debe esperar meses por una atención que es urgente. Fortaleceremos la atención primaria, reduciremos las listas de espera y avanzaremos hacia un sistema universal donde la salud no dependa del bolsillo, sino de la necesidad”.



En materia de vivienda y barrios, Jara dijo que “proponemos un esfuerzo histórico: más viviendas, mejores barrios. No queremos sólo construir casas, queremos levantar comunidades con acceso a servicios, transporte, áreas verdes y espacios para la vida en común. La vivienda digna es un derecho y será una prioridad”.



En cuanto a enseñanza, la exministra mencionó que “planteamos una transformación de fondo: educación pública de calidad, gratuita y universal, con más recursos, con apoyo a docentes, con infraestructura adecuada y con una mirada inclusiva. Porque la educación sigue siendo la llave maestra para la igualdad de oportunidades”.



Dentro de los lineamientos programáticos también se aborda una transición energética justa, a través del desarrollo en energías renovables. Además, se hace cargo de la igualdad de género y derechos sociales.



Junto con ello, se plantea fortalecer la institucionalidad, la democracia y la posición de Chile en el mundo como un actor con soberanía, que impulse integración latinoamericana, comercio justo y cooperación internacional en ciencia, cultura y tecnología.