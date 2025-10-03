Jara se desmarca de alusión de Boric a Kast en cadena nacional: “No es mi estilo”

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, participó la noche de este jueves en el programa “Candidato, llegó tu hora”, de TVN, donde abordó la presentación del Presidente Boric, en cadena, nacional, del Presupuesto y su alusión al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Consultada sobre el episodio, la abanderada estableció una diferencia personal con la acción del Mandatario. “El Presidente tomará sus decisiones en base a criterios que él tiene, pero lo que sí puedo decir es que ese no es mi estilo, más que nada un tema de estilo”.

Remarcó que, en su caso personal, ella no habría optado por ese camino; por lo que reiteró que “no es mi estilo, no es mi forma”.

Sobre su programa de gobierno, confirmó la fecha de publicación durante su entrevista en TVN. “El programa está publicado desde el 18 de agosto. Ahora viene un complemento del programa por la gira nacional que hicimos, que se recogen 3.000 opiniones ciudadanas de 26 equipos técnicos y va a estar el lunes para la tranquilidad, publicado“, indicó.

APOYO DIRECTO AL BOLSILLO

Jara anunció en la oportunidad una serie de medidas que ejecutará en un eventual gobierno, las que buscan un apoyo directo al bolsillo de las familias chilenas y soluciones concretas en materia de seguridad y cuidados.



Se trata de una rebaja en las cuentas de la luz, limitaciones al uso de la Unidad de Fomento (UF), fomento, un endurecimiento a los delitos de “cuello y corbata”, además de beneficios para personas cuidadoras y el desalojo del Cerro Chuño en Arica.



Las medidas anunciadas por Jara son las siguientes:



-Cuentas de la luz: Baja en la cuenta a todas las familias



Con el fin de que las familias de Chile paguen menos en su cuenta de luz, se garantizará un consumo eléctrico vital con tarifa más barata, lo suficiente para el refrigerador, la luz, aparatos eléctricos y el consumo esencial. Para un hogar promedio, eso significa una rebaja del 20% en la cuenta.



-No más abusos con la UF



La UF fue pensada para proteger el valor de los ahorros de las personas, pero hoy se usa hasta para cobrar arriendos, colegios o clínicas. Eso perjudica a las familias, porque sus sueldos no suben todos los meses como la UF. Se busca limitar su uso en arriendos, educación y salud.



-Delitos económicos de cuello y corbata



Se busca enfrentar la impunidad en casos como la colusión de farmacias, pollos o papel higiénico. Para esto, quienes se coludan, tendrán sanciones penales reales.



-Desalojo del Cerro Chuño en Arica



Con el fin de recuperar territorios abandonados, se recuperará el Cerro Chuño de Arica y los espacios tomados por el narcotráfico.



-Cuidados domiciliarios para personas mayores



Expansión del programa de cuidados en casa para personas mayores que viven solas o sin redes de apoyo. Hoy llega a 53 comunas y se ampliará a 83. Se busca que las personas mayores vivan con más dignidad, cuidados y autonomía en Chile.



-Justicia para quienes cuidan



Las personas cuidadoras pasarán de recibir $32.991 de estipendio a más de $150.000 y se les rebajará la tarifa del transporte en un 50%.