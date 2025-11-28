Home Nacional "jeannette jara se reúne con luisa durán, esposa del expresidente ..."

Jeannette Jara se reúne con Luisa Durán, esposa del expresidente Lagos

Según consignó T13, el propósito del desayuno compartido entre la candidata oficialista y la exprimera da fue relevar el propósito de programas que fortalecieron la inclusión y el acceso a oportunidades.

La candidata oficialistaJeannette Jara, se reunió la mañana de este viernes con la exprimera dama, Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos, sumando apoyos para el balotaje de del 14 de diciembre. 

Este jueves, la abanderada se reunió con la expresidenta, Michelle Bachelet.

La exprimera dama afirmó que fue hasta la casa de la candidata, quien la invitó, “para conversar sobre las cosas que yo hice durante la época que Ricardo fue Presidente y sobre todo de la Sonrisa de la Mujer y de la Orquesta Juvenil, porque yo realmente tengo preocupaciones, igual que ella, de que estas cosas no puedan seguir desarrollándose”. 

Jara agradeció “a la señora Luisa Durán su visita (…) Nos contó muchos elementos de cómo se construyeron políticas públicas importantes, como Sonrisa de Mujer, que muchas mujeres de Chile recuerdan”. 

“Nosotros le contamos sobre nuestras propuestas de Sonrisas que Sanan, que buscan de alguna manera también apoyar a las personas para que puedan volver a sonreír en nuestro país y tener claro que el desarrollo cultural y el proyecto de la Orquesta Filarmónica que ustedes iniciaron es algo que cualquier país quisiera ya tener”, agregó Jara, consignó el citado medio. 

