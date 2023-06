Karamanos llegó hasta el Mineduc para apoyar trabajo de la cartera en educación sexual integrada

Irina Karamanos, pareja del Presidente Boric y excoordinadora sociocultural de La Moneda, llegó este viernes hasta el Ministerio de Educación para apoyar el trabajo que está haciendo la cartera para una educación sexual integral (ESI).



Junto a ella estuvo la diputada Emilia Schneider (CS) y representantes de organizaciones, como Rodrigo Mallea de Disidencias en Red; Bárbara Sepúlveda de Abofem; Marcia Maldonado, de la CUT; Claudia Santiago, de Ginecólogas Chile; Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, y Lorena Olavarría, alcaldesa de Melipilla.



El grupo entregó una carta de apoyo a la secretaría, liderada por Marco Antonio Ávila, quien ha sido objeto de críticas por parte de diputados de oposición. Esta semana anunciaron una interpelación por la guía del Mineduc llamada “Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”, a pesar de que esta data de varios años atrás.



Karamanos sostuvo en la oportunidad que la realidad de Chile “ya es diversa, por ende, la educación, el sistema de educación tiene que velar por la pluralidad. Eso quiere decir que la responsabilidad de poder apoyar una educación inclusiva es de toda la sociedad”.



“Esto es una política construida en lo colectivo, respaldada, seria y que además responde a los derechos humanos”, añadió.

Por su parte, Schneider afirmó que “cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando de proteger a todos los y las estudiantes, proteger su proceso educativo e incluso sus vidas y no hay ninguna fijación con la orientación sexual”.



Asimismo, aclaró que con ello se busca “invitar y hacer que las familias participen del proceso educativo de las y los estudiantes y sobre todo acompañar su crecimiento”.



“Decirles a quienes quieren dejar en desprotección a niños por sus miradas ideológicas conservadoras que no los vamos a dejar pasar así de fácil”, añadió la parlamentaria, a propósito de las críticas de partidos de derecha.



En tanto, en representación de la Red Diversa de Municipalidades, el alcalde Tamayo aseveró que “no podemos retroceder, ni dar un espacio a discursos de odio (…) los municipios que tienen oficinas de diversidad y disidencias lo que buscan es salvar vidas”.



“En un país moderno y civilizado, no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual”, dijo por su parte el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2023 de este jueves, refiriéndose a las declaraciones de diputados de la UDI que aludieron a la sexualidad del ministro Ávila al momento de anunciar la interpelación.