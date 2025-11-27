Kast defiende a Frei: “No emitió un pronunciamiento respecto a cómo iba a votar”

Home Nacional "kast defiende a frei: “no emitió un pronunciamiento respect..."

En el Primer Foro Social, transmitido por Radio Cooperativa, donde tuvo un cara a cara con la abanderada oficialista, Jeannette Jara, el candidato republicano sostuvo que “el Presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto a cómo iba a votar, tuvo la generosidad, la amabilidad de compartir su experiencia con uno de los dos candidatos presidenciales”.

Patricia Schüller Gamboa
En el Primer Foro Social, transmitido por Radio Cooperativa, donde tuvo un cara a cara con la abanderada oficialista, Jeannette Jara, el candidato republicano José Antonio Kast defendió a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien fue suspendido de su militancia DC por recibir en su casa al abanderado de oposición.

Kast recalcó que “el Presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto a cómo iba a votar, tuvo la generosidad, la amabilidad de compartir su experiencia con uno de los dos candidatos presidenciales”.

Acerca de una reunión con Michelle Bachelet, dijo que “estoy muy bien dispuesto si ella quiere juntarse conmigo, el problema no es quién pide o no pide, yo estoy muy abierto a juntarme con cualquier expresidente de la República que pueda ser un aporte en lo que podría ser eventualmente mi gobierno”.

En la comparación entre ambos exmandatarios, expresó que Frei, “desde su recorrido por el mundo para traer inversión, es distinto a lo que veo en la expresidenta Bachelet que recorre el mundo buscando apoyos para una proyección administrativo de política internacional”.

“Yo veo una proyección de Chile en ese estilo de gobernanza (en Frei), no veo la proyección de Chile en alguien como el Presidente Gabriel Boric que se dedica a pelar con distintas personas”, agregó.

Tribunal Supremo de la DC suspende militancia de Frei tras reunión con Kast
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

