Kast descartó estallido social en su eventual gobierno: “La ciudadanía se cansó de la destrucción masiva sin sentido”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, descartó que se repita un estallido social en su eventual gobierno.



En entrevista con La Nación de Buenos Aires, el abanderado afirmó que “yo creo que la ciudadanía se cansó de la destrucción masiva sin sentido. Santiago sufrió la destrucción total de cerca de 30 estaciones del metro. Todas las ciudades capitales vieron destruidos sus centros urbanos. El daño económico que eso generó fue enorme y el beneficio supuestamente iba a obtener la gente, porque se iba a lograr la dignidad, no se dio”



“Hoy la gente está cansada, hay sectores muy vulnerables que tenían antes posibilidad de ir a tres mega supermercados, y hoy no cuentan con ninguno porque fueron quemados y saqueados. Lugares en centros urbanos donde había instalaciones del Estado, como el Registro Civil u otros de atención a la sociedad civil, fueron quemados, vandalizados y hasta el día de hoy no se recuperan”, añadió.



También dijo que “se demostró que nuestra fuerza policial era profesional y que situaciones que en otros países habían causado cientos de muertos en Chile no se dio. Vinieron policías de países de Europa a ver cómo nuestra policía, con todas las debilidades que tenía, con el material de contramanifestaciones antiquísimo, había salvado la situación. Y eso fue amor a Chile”.



“Todo el desprestigio que se le trasladó a Carabineros de Chile se revocó. Carabineros fue una institución que salvó a Chile, fue muy maltratada en las encuestas, pero hoy de nuevo es reconocida como una de las mejores instituciones policiales de América Latina. Por lo tanto, yo creo que esas personas están conscientes de que lo que Chile necesita hoy es orden, justicia y, sobre todo, paz”, enfatizó.